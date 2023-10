"Chicago", un musical ambientado en los años 20 con jazz, crimen y empoderamiento femenino

"Chicago" lleva más de 25 años en la cartelera de Broadway, un musical con el que nace un estilo de hacer teatro, escrito por Fred Ebb y Bob Fosse y música de John Kander, del que se estrena una nueva versión en el Teatro Apolo de Madrid este jueves 5 de octubre.

"Chicago" está ambientado en la decadencia de los años 20, donde Roxie Hart, ama de casa y bailarina de un club nocturno, asesina a su amante cuando él amenaza con abandonarla.

Desesperada por evitar la condena, Roxie engaña a todos y contrata al abogado más hábil del momento en Chicago, Billy Flynn, que convertirá su crimen en una crónica de sucesos con titulares sensacionalistas.

En 2002, Rob Marshall llevó al cine el musical, protagonizado por Catherine Zeta-Jones (por cuya interpretación ganó el Óscar a Mejor Actriz Secundaria), Renée Zellweger y Richard Gere, un reparto que dió a la historia un impulso mayor, si cabe.

La directora brasileña Tânia Nardini ha señalado este miércoles durante la presentación que "seguimos hablando de las mismas cosas cien años después", dice, al hacer referencia a la época en la que está ambientado el musical tiene su equivalencia en la actualidad: "el poder de la prensa hoy podría ser el de las redes sociales y continuamos hablando del abuso hacia las mujeres".

Un equipo que ha elegido a Silvia Álvarez para interpretar el papel de Roxie Hart; Ela Ruiz, Velma Kelly; Ivan Labanda es el abogado Billy Flynn; Mama Morton, Inma Cuevas; Amos Hart, es Alejandro Vera y A. Bolea Mary Sunshine, además de un impresionante cuerpo de baile.

Pocos conocen la vertiente musical de la actriz Inma Cuevas ("Vis a Vis", "Mientras dure la guerra"), que hasta ahora había desarrollado su potencia vocal "casi de forma lúdica. Cantar me sana, me libera", pero ahora puede decir "con mucho respeto" que "puedo desarrollar esta faceta un poco más".

Con Chicago "es otro nivel. Recibo una clase magistral todos los días de leyendas de Broadway", cuenta a EFE la actriz, que describe a su personaje Mama Morton como una mujer "amorosa, que protege a sus mujeres, con un punto sensual y divertido, pero al mismo tiempo severa", una carcelera que se tiene que "proteger porque no sabe quién le puede poner la zancadilla".

Víctor Conde, director residente de la producción, apunta que tener un espectáculo como "Chicago" en la cartelera es como tener la "esencia del musical americano como lo conocemos y tenemos el privilegio de que ha venido el equipo original de la producción a montarla", comenta en referencia al coreógrafo Gary Chryst y el supervisor musical Rob Bowman.

Bowman ha resaltado la excelencia de los interpretes y de la orquesta y ha ensalzado el trabajo del director musical Andreu Gallén.

"Ha sido un regalo de hacer que este espectáculo en España, con una partitura que celebra y ensalza a los intérpretes que la representan que son actores, cantantes y bailarines", y para ello advierte que hay que contar con un director que "no solo toque la partitura, que la de vida y energía", para interpretar éxitos como "All That Jazz" o "Razzle Dazzle".