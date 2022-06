Catorce agrupaciones disputarán la gran final del Carnaval de Cádiz 2022

(corrige la NA4024 por error en la fecha)

La comparsa feminista "We can do Carnaval", la chirigota "Aquí huele a verdín", el coro "Tierra y Libertad" y el cuarteto "Al edén que le den" están entre las catorce agrupaciones que mañana viernes 3 de junio disputarán la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2022.

Tras la última sesión de semifinales, en la conocida como "noche de los cuchillos largos", el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz ha dado a conocer los nombres de los grupos que se disputarán los premios en la gran final.

Logran el pase a la última función del certamen de coplas un total de 14 agrupaciones, cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y dos cuartetos. Las agrupaciones finalistas son:

En la modalidad de coros disputarán la final "Pachamama", "Tierra y libertad", "Los babeta" y "Químbara".

En comparsas "We can do Carnaval", "Después de Cádiz, ni hablar", "Los sumisos" y "Los renacidos".

En la modalidad de chirigotas combatirán por el primer premio "Aquí huele a verdín", "Los cuarentenas principales", "Los caraduras de Cai" y "La misión (El evangelio según Santander)".

Y entre los cuartetos sólo pasarán a la final de los cuatro que cómo máximo podrían haber pasado de cada modalidad: "Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso" y "Al edén que le den".

La noche del próximo viernes 3 de junio se disputará la final de un COAC que, por primera vez desde 1976, se celebra en primavera.

El final del concurso marcará el inicio del carnaval en la calle, que este año se celebrará por segunda vez, ya que muchas agrupaciones "ilegales" (las que no compiten en el COAC y sólo actúan en las calles), se rebelaron contra el retraso de las fechas del carnaval decidido por el Ayuntamiento para esquivar la pandemia y salieron el pasado febrero, mes tradicional de la fiesta grande de la capital gaditana.

A diferencia del carnaval "ilegal" que se vivió en febrero, el que se inicia ahora cuenta con una programación oficial que se inicia hoy con actos como la recepción de la pregonera, India Martínez, por parte del alcalde de la ciudad, José María González.