'El castillo de Lindabridis', el Calderón más delirante en una comedia de capa y espada

Ana Zamora es la directora de 'El castillo de Lindabridis' de Calderón de la Barca, una pieza que también versiona, y con la que la compañía Nao d'amores entra de lleno en el Barroco.

Se trata de "una novela renacentista que habla de la época medieval con un lenguaje delirante," que no se simplifica para que tenga "una coherencia didáctica", a pesar de que la autora indica que la versión "está peinada sin trastoque. No se trata de poner patas arriba a Calderón. No se pueden hacer determinadas cosas sin traicionar el punto de partida del autor".

Así ha presentado Zamora este martes en el Teatro de la Comedia un texto en el que Calderón crea un "juego palaciego de aires carnavalescos", que subirá al escenario del 25 de enero al 10 de marzo.

El asesor de verso, Vicente Fuentes, ha subrayado que 'El castillo de Lindabridis' es una obra de arte en el lenguaje donde "la forma hace honor al fondo". Un lenguaje poético, lleno de metáforas, de agudezas, ingenioso y ennoblecido para construir una comedia de enredo de capa y espada, apunta.

Un espectáculo en el que no falta la música, pues Calderón es el dramaturgo español que más relevancia da a este apartado en el teatro, en el que han recuperado la obras del compañero musical de Calderón, Juan Hidalgo, para representar su estilo armónico; un texto en el que todos cantan y en el que se recurre a ritmos de danzas líricas de compositores italianos.

Una fusión de las artes y puro divertimento a partir de la historia de la princesa Lindabridis que para poder heredar su reino tiene que viajar en un castillo volador, es en ese momento cuando entran en acción los caballeros medievales que tienen que luchar con el hermano de la princesa para determinar quién se queda con el reino de Tartaria.

"De alguna manera para nosotros -como compañía- ha habido un cambio de ciclo, con más fuerza y energía y con el mismo compromiso", ha remarcado.

"Nos gusta vivir al borde del precipicio, probar nuevas cosas, aprender y, sobre todo, generar otras otro tipo de miradas que puedan aportar algo al teatro clásico español", con un reparto encabezado por Miguel Ángel Amor, Mikel Arostegui, Alfonso Barreno ,Alba Fresno ,Inés González ,Paula Iwasaki, Alejandro Pau, Isabel Zamora.

"Con Calderón no se ha hecho la justicia que se merece y desde la Comedia vamos a hacer lo posible por redimensionarla", ha dicho Lluís Homar, su director artístico.