'Camino largo de vuelta a casa', obra que reflexiona sobre el concepto de hogar

El Teatro Español ha presentado este martes 'Camino largo de vuelta a casa', un comedia negra escrita y dirigida por el dramaturgo Íñigo Guardamino que aborda el conflicto generacional de tres generación, tres mujeres, "que buscan refugio en familia, un refugio que puede proteger, pero también machacar".

"En la obra 'Camino largo de vuelta a casa' se entiende la casa como acepción de hogar, eso que supuestamente es el lugar donde eres tú mismo, tienes el apoyo de tu gente; el lugar que te trae la paz, en resumen", ha explicado en rueda de prensa Íñigo Guardamino.

"Es un texto dramático, pero divertido", ha contado el dramaturgo bilbaíno, quien ha añadido que "en el fondo no tendría porque que serlo, dado que es una obra que te pone en tu sitio, en tu familia, que bien te puede refugiar, pero también machacar".

La Sala Margarita Xirgu del Teatro Español de Madrid acogerá el próximo jueves el estreno absoluto de esta pieza interpretada por Amparo Pamplona, Belén Ponce de León y Helena Ezquerro.

La obra cuenta la historia de tres mujeres en momentos vitales muy diferentes, obligadas vivir bajo el mismo techo; Filomena, que ya ha pasado los 90 pasa su vida sin ningún aliciente, deseando que el Señor se la lleve de una vez, y consagra su tiempo al chismorreo y la telenovela exótica.

Su hija, Begoña, que trabaja intentando convencer a suicidas potenciales de que elijan la vida sin sentirse especialmente bien ella misma, sin poder entenderse con su hija Luisa, varada en el hogar materno debido a una crisis del final de la veintena, quiere encauzar su vida.

"Estas tres mujeres viven bajo el mismo techo por circunstancias determinadas, pero cada una está pasando por un momento vital distinto, por lo que la relación entre ellas es difícil, viven juntas, pero no tienen hogar", ha contado Guardamino.

"Me siento identificada con esta abuela, he preparado este obra con mucha ilusión. No sé si soy buena actriz, pero trabajadora mucho", ha dicho Amparo Pamplona que se ha mostrado encantada con este proyecto.

Esta pieza estará hasta el 4 de mayo en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español.