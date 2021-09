Beyoncé cumple años: su fortuna , la traición que perdonó a Jay-Z y por qué la critican las feministas

De toda crisis, de toda desgracia grave, se debe sacar un aprendizaje. Eso es lo que muchos analistas de la actualidad comentan respecto a la pandemia mundial del coronavirus: es la oportunidad de recuperar viejos valores olvidados e incluso, no solo inocular en la juventud la vacuna que les aporte anticuerpos contra el SARS-CoV-2, sino que es la ocasión propicia para inyectar, estimular a niños y adolescentes para que no tengan como modelo a seguir solo a los futbolistas o cantantes de reguetón -con todo el respeto para unos y otros-; que las niñas no abandonen los estudios por participar en programas realities, ni quieran ser, como máxima aspiración, influencers; sino que chicos y chicas vuelquen sus esfuerzos en la investigación, en ser los médicos o doctoras del mañana, que sus sueños vayan dirigidos, por ejemplo, a la ciencia.

Habrá más de uno, de dos, de mil que tras aplaudir a los sanitarios, a los policías y trabajadores esenciales todas las tardes, a las 20.00 horas, se habrán fijado esa meta, pero les planteo una apuesta: le mostramos a una adolescente de 16 años dos fotos. En una aparece una viróloga pegada al microscopio, en la otra vemos a Beyoncé Giselle Knowles enfundada en un maravilloso vestido de lentejuelas durante una sesión de fotos en la alfombra roja del último estreno cinematográfico de éxito. Le preguntamos, ¿qué te gustaría ser de mayor, científica o como Beyoncé? Dejo la respuesta en el aire.

Pero no me extrañaría ni le juzgaría si su elección fuera ser como la ganadora de seis Grammy por "Single Ladies (Put a Ring on it)", la gran diva musical del momento, una mujer que ha conseguido triunfar por su carisma, su belleza, liderazgo y, sobre todo, por su talento.

Nadie consigue llegar a donde lo ha hecho la estadounidense si no estuviera dotada de gran inteligencia, de gran capacidad para triunfar, en este caso, en la música. Talento que ha llevado a Beyoncé a ser una de las mujeres más ricas del planeta, según la revista Forbes gana al año en torno a 100 millones de dólares, fortuna que se une a la del también millonario, Jay Z, su marido. El capital de ambos alcanza los 1.000 millones de dólares. Y no solo son muy ricos, quizá la pareja más adinerada de la industria musical, sino también, es uno de los matrimonios más poderosos de Hollywood.





Multimillonaria y filántropa. Durante el peor momento de la pandemia, en abril de 2020 puso en marcha la iniciativa solidaria BeyGOOD con 6 millones de dólares para ayudar a los trabajadores esenciales. El dinero fue donado a la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA) y a la National Alliance in Mental Illness (NAMI) para que ofrecieran atención psicológica a quienes no pudieron dejar de trabajar para ayudar a los demás durante el confinamiento.

"Lucha por las mujeres" muy criticada por las feministas

Si hay una palabra con la que se identifica lacantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda y empresaria - que este sábado cumple 40 años-, es "feminismo". De hecho, presume de ello: canta al feminismo en sus canciones y durante una de sus giras, la palabra "feminista" aparecía en letras gigantes mientras ella hacía su entrada triunfal en el escenario.

Sin embargo, puso en su contra a las feministas de gran parte del mundo -entre ellas a otras cantantes como Annie Lennox, vocalista de Eurythmics-, cuando compartió gira mundial con su marido bajo el lema The Mrs. Carter Show (“El show de la señora de Carter”), en alusión al apellido de Jay-Z. Apellido del cónyuge y vestuario con el que aparecía en los conciertos:

Por ello, cuando le preguntan por su implicación en la lucha feminista, Beyoncé Giselle Knowlles responde: “supongo que soy una feminista moderna. Creo en la igualdad. ¿Por qué tenemos que elegir qué tipo de mujer queremos ser? ¿Por qué hay que etiquetarse? Yo sólo soy una mujer y me encanta ser mujer”. Lo cierto es que aprovecha sus shows y sus canciones para pedir a las mujeres que se empoderen y que luchen por la igualdad, y lo hace con su personal estilo. Lo que la cantante llama feminismo moderno.

Lo que nadie puede poner en tela de juicio es que Beyoncé es una mujer de carácter y su imagen es poderosa a semejanza de Nala, la coprotagonista de 'El Rey León' a la que puso voz en 2019.









Las Destiny's Child, el origen de todo

Las Niñas del destino no era el primer grupo femenino formado por mujeres negras de la historia de la música. Antes que lo creara Tina Knowles, madre de Beyoncé, hay que ponerse de pie para hablar de las Supremes de Diana Ross o las Pointer Sisters.

En lo que sí son únicas las Destiny's Child es en ser el grupo femenino que más discos ha vendido y tienen el logro de haber modernizado el rhythm and blues y haberlo mezclado de forma maestra con el pop (al menos así lo aseguran los críticos musicales). Las Destiny's dirigidas por Mathew Knowles consiguieron a lo largo de sus 5 años juntas: 11 premios Billboard, 2 Grammy más 9 candidaturas a los mismos, 5 American Music Awards, 2 premios de vídeo de la MTV, entre otros muchos, y vendieron hasta su separación 60 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Pero en 2006, Kelly Rowland, Michelle Williams y Beyoncé decidieron separarse y apostar por sus carreras en solitario. Carreras que no se han desarrollado por la misma senda del éxito. De Beyoncé ya sabemos que como el rey Midas, canción que compone o canta, canción que convierte en oro. Pero ¿qué fue de Michelle y Kelly?

No se puede afirmar que hayan fracasado, pero sus andaduras no han sido tan brillantes. Michelle Williams es un referente de la música Gospel de Estados Unidos, y su nombre aparece en los carteles de Broadway al participar en musicales como 'Chicago' o 'El color púrpura'. Recientemente ha publicado un libro de memorias en el que cuenta la grave depresión que sufrió cuando era una de las Destiny´s y por qué calló en ese momento: "no reconocí los síntomas, creí que eran cosas de adolescentes".

Kelly Rowland sigue muy unida a Beyoncé, se consideran hermanas desde que los padres de Bey la acogieron en su casa y la trataron como una hija. Kelly huía de un padre alcohólico que la maltrataba.

Pese al cariño que se tienen y ser inseparables, también han sufrido periodos de distanciamientos a lo largo de su relación como cuando Kelly sacó el disco 'Dirty Laundry', canción en la que sin ambages habla de su "hermana Beyoncé" y revela que ha sentido envidia y celos del éxito que ha tenido la cantante estadounidense en solitario.

Aunque no le va igual que a Beyoncé, Kelly, consigue algún éxito que otro y es habitual en concursos musicales televisivos como Factor X.

Jay-Z, de traficante de crack a dueño de un imperio y marido infiel

La historia de Shawn Corey Carter es (al menos para esta humilde periodista), más interesante aún que la de quien es su esposa desde hace casi 13 años. El ahora mundialmente conocido como Jay-Z es la personificación del "sueño americano". De nacer en una familia muy pobre a formar parte del olimpo de los elegidos, de no tener ni para comer a ser uno de los tres afroamericanos más ricos del mundo junto a Oprah Winfrey y Michael Jordan.

En la actualidad, el señor Carter, marido de Beyoncé, no solo es uno de los raperos que más discos vende, además es empresario de éxito. Su fortuna, que ronda los 900 millones de dólares, es fruto de una buena gestión en sus numerosos negocios: una discográfica, una cadena de restaurantes, una marca de ropa, una compañía tecnológica; en parte, es dueño, de los Brooklyn Nets de la NBA; además de ser accionista de Uber y de la plataforma de streaming Tidal.





Esa buena gestión no es gracias a estudios en Economía ni a su paso por la universidad. No. Como el mismo Carter reconoció en una entrevista a Vanity Fair, "sé mucho sobre presupuestos: fui camello". Una vida nada fácil, con un padre ausente, con tan solo 12 años, disparó a uno de sus hermanos para robarle, "en la era Reagan, el crack estaba en todas partes. Simplemente te envolvía. O lo vendías o lo consumías".

Sin hacer bandera de esa vida, pero aceptando que fue su camino hasta llegar al día de hoy, Jay-Z utilizó los ahorros conseguidos durante esos años para lanzar su carrera musical. Como ningún sello discográfico quiso aceptarlo, fundó el suyo. Ahora es un ejemplo a imitar, no solo por su trayectoria profesional, sino por la familia que ha formado junto a Beyoncé, con la que tiene tres hijos.

Sin embargo, el padre de Blue Ivy, Rumi y Sir, no ha sido siempre un marido ejemplar. En 2017, admitía en declaraciones al The New York Times que había sido "infiel", pero que gracias a terapia había salvado su matrimonio. Rita Ora y Rihanna forman parte de la lista de mujeres con las que ha tenido alguna aventura el rapero.

"Mi deseo es que los 40 sean divertidos"

Beyoncé Gillese está a punto de sacar nuevo disco, un álbum en el que lleva trabajando año y medio y que es muy deseado por sus fans que llevan cinco años esperando desde su último trabajo en solitario, 'Lemonade'. Además, es portada del número de septiembre de la revista Harper's Baazar a la que ha declarado que si la década de los 30 la ha dedicado a formar una familia y que su vida fuera algo más que su carrera, "mi deseo es que mis 40 sean divertidos y llenos de libertad. Quiero sentir la misma libertad que siento en el escenario todos los días de mi vida".

El futuro de la cantante comienza este sábado, 4 de septiembre, cuando la artista cumple 40 años.