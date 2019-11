Barrio Sésamo cumple 50 años, el programa infantil más famoso de la televisión

Este día, 10 de noviembre, mientras en España celebramos –otra vez- unas Elecciones Generales; en EE.UU están celebrando los 50 años de un programa ya mítico: ‘Sesame Street’ o como lo conocemos aquí ‘Barrio Sésamo’ o ‘Plaza Sésamo’ como se le conoce en América Latina. En 1969 se estrenaba el primero de los capítulos en la cadena National Educational Television. #SesameStreet50thAnniversary #SesameStreet #Sesame50 #BarrioSesamo

Desde entonces el programa creado por Jim Henson, un conocido titiritero y productor estadounidense, sigue emitiéndose a día de hoy en EE.UU alcanzando los más de 4.300 episodios y manteniéndose como el programa infantil educativo más famoso de la historia de la televisión.

Quién no recuerda las historias de Epi y Blas, la Rana Gustavo, el Monstruo de las Galletas, el Conde Draco, Elmo… Con ellos aprendimos jugando, y hoy día son muchos los niños que lo siguen haciendo.

La serie cuenta las pequeñas aventuras de estos personajes, marionetas, en un barrio con escenas concadenadas en las que se ven a cada uno de ellos y los que nos proponen juegos y nos enseñan. Una divertida y amable serie que no solo ha hecho las delicias de los niños, sino también de los mayores.

Es uno de los programas que más se ha versionado por todo el mundo, desde España, México, Rusia, Israel, Egipto… hasta Japón (más de 150 países en todo el mundo).

Muchos son los artistas y famosos que se han dejado ver por ‘Sesame Street’: Michael Jackson, Michelle Obama, S tevie Wonder, Paul Simon, Lucy Lu, Sarah Jessica Parker, Emma Stone, David Beckham, Whoopi Goldberg, Billy Cristal, Patrick Stewart, Jonhy Cash, Jim Parsons...

Con motivo de este 50 aniversario que se celebra este 2019, la ciudad de Nueva York ha querido rendir homenaje poniendo el nombre de ‘Sesame Street’ a una de sus calles, concretamente en la esquina de Broadway y West 63rd #ThisIsMyStreet

Una ceremonia en la que estuvieron presentes algunos de los protagonistas, Elmo, Epi y Blas, el Monstruo de las Galletas.. junto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

In honor of our 50th anniversary the City of New York named 63rd Street & Broadway “Sesame Street” today! Thank you to @NYCMayor, @HelenRosenthal, the residents of 63rd Street, & everyone else who helped with this incredible honor. #ThisIsMyStreet pic.twitter.com/IAev0bDDDg