La banda neoyorkina 'Interpol' presentará en Low de Benidorm su último disco

La banda estadounidense Interpol se ha convertido en la última sorpresa del Low Festival 2023, que volverá a Benidorm (Alicante) el 28, 29 y 30 de julio, ya que presentará su nuevo trabajo, que lleva por título 'The other side of make-believe'.

Según la organización, Interpol se suma a los grupos anunciados hasta el momento que conforman un escaparate de altura con Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bicycle Club, Deluxe, Iván Ferreiro, Arde Bogotá, Second, Cupido y Cariño, entre otras.

Liderada por Paul Banks, la banda neoyorkina llegará a Benidorm para dar cuenta de un álbum que se gestó durante la pandemia y en el que las letras que siguen siendo la marca de la casa.

Los sonidos de Interpol en este séptimo álbum son más renovados que nunca pero sin perder su esencia y demuestran que, pese a que el proceso creativo fue más complicado que en otros trabajos, ha permitido otorgar a cada capa de sonido un mayor control y una faceta introspectiva completamente novedosa para la banda.

La esencia sonora de su nuevo trabajo sigue el recorrido de Antics y Turn On The Bright Lights, con poderosos ganchos rítmicos y letras repletas de fuerza que suenan en sus directos al sonido más "garagero" de Nueva York con temas tan destacados como Obstacle 1, Evil o Rest My Chemistry, según la organización.