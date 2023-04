La banda británica UB40 actuará en el Marenostrum Fuengirola el 30 de julio

La banda británica UB40, integrada por miembros de raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes, se ha sumado al cartel del festival Marenostrum de Fuengirola (Málaga) y actuará los pies del Castillo de Sohail el próximo 30 de julio

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, los UB40 regresan para presentar en directo su último trabajo, Bigga Baggariddim (2021), un álbum plagado de colaboraciones de reggae que editan más de 35 años después del LP original, Baggariddim (1985), ha informado este martes la organización del evento.

Para lanzar este proyecto, los UB40 se han reunido tanto con artistas que participaron en aquel primer disco como con nuevos talentos que cantan, versionan y pinchan cortes de los mismos ritmos y que abarcan cuatro continentes y siete décadas de experiencia.

El grupo, que tiene como vocalista a Robin Campbell (Birmingham, 1954), ha colaborado con, entre otros, House of Shem, Tippa Irie, BLVK H3RO, Inner Circle, Pablo Rider, KIOKO, Gilly G, Slinger, Winston Francis, Leno Banton y General Zooz (Reggae Rajahs).

"Es una progresión natural del 'Baggariddim' original, solo que más internacional, y un compañero perfecto de nuestro álbum de 2019, For The Many", porque utiliza los mismos ritmos y pistas de acompañamiento, pero presenta a algunos de los amigos del reggae que hemos conocido y con los que hemos trabajado en todo el mundo, afirma Campbell en un comunicado.

UB40 nació en Birmingham, un popular ciudad de las Midlands (centro) británicas en 1978, y el compromiso social y político de esta banda multirracial, que se mueve en los ritmos de la música pop, reggae y dub, se hizo notorio ya en sus primeros años de actividad.

Un par de semanas antes, el 15 julio, Robbie Williams, con más de 85 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y trece álbumes número uno en el Reino Unido, cifra solo igualada por Elvis Presley, actuará en el mismo escenario y ofrecerá en Fuengirola su único concierto de la temporada en Andalucía. EFE

