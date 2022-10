De Avatar, Ghost a Batman: los grandes papeles millonarios que estos actores se arrepintieron de rechazar

Ya han pasado once años desde que se estrenó la última película de Harry Potter: 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2'. Sin embargo, la historia de magos sigue estando presente debido a su éxito. Además, de por las películas de 'Animales fantásticos' y el reencuentro que se organizó a principios de este año en HBO, 'Harry Potter 20th Anniversary: Regreso a Hogwarts', en el que los actores más emblemáticos volvieron a coincidir en un set de grabación.

Asimismo, Harry Potter ha vuelto a acaparar la atención por la publicación de 'Número dos', la novela de David Foenkinos que narra la historia de un adolescente que fue rechazado para protagonizar la famosa ficción, repasando cómo sufrió al ver la vida que podría haber tenido en el caso de haber dado vida a Potter y la depresión en la que cayó al presencial lo que podía haber sido y no fue.

No se conoce la identidad real de este candidato, pero el escritor le presenta como Martin Hill. Martin llegó por casualidad a la productora donde estaba el productor David Heyman en búsqueda del niño adecuado y, con sus gafas negras y redondas, probó suerte y se presentó a su primer y última audición. Martin parecía el candidato ideal, pero Daniel Radcliffe fue elegido finalmente por tener "ese algo extra", en un proceso difícil de elección donde no había "margen de error" y en el que el protagonista de la novela se quedó a las puertas.

Sin embargo, no es el único que se ha quedado a las puertas de alcanzar el éxito mundial. De hecho, hay muchos actores que se han pronunciado públicamente sobre papeles que rechazaron y acabaron convirtiéndose en personajes conocidos internacionalmente, por lo que han terinado mostrándose arrepentidos por ello.

Matt Damon en 'Avatar'

Uno de los casos públicos es el de Matt Damon. Fue el propio actor quien lo contó y, aunque no reconoció arrepentirse de su decisión del pasado, sí se mostró muy irónico al hablar de ello. En 2007, James Cameron puso el ojo en Damon como protagonista de 'Avatar'. Por si esto fuera poco, también estaba dispuesto a darle un 10% de la recaudación de la película. Sin embargo, el actor lo rechazó y, finalmente, fue Sam Worthington quien dio vida al personaje principal de una de las películas más taquilleras de la historia. Lo que significa que Damon perdió unos 200 millones de dólares.

"He rechazado más dinero que cualquier otro actor" contaba Damon. "Trabajar con tan poca frecuencia... Al tener que decir que no, supe que probablemente estaba dejando pasar la oportunidad de trabajar alguna vez con él. Así que fue una lástima y sigue siendo una decisión brutal. Pero todos mis hijos pueden comer. Me va bien", justificaba el actor, haciendo referencia a que no se podía permitir trabajar cada tanto tiempo y que se lamenta de haber perdido su oportunidad de trabajar con Cameron.

"Tomé una decisión idiota. Fue cuando me ofrecieron una pequeña película llamada 'Avatar'. Yo la rechacé y quedé en la historia porque James Cameron me llamó y me ofreció el 10% de 'Avatar'. Nunca conocerán un actor que haya rechazado más dinero que yo", recordaba entre risas.





Denzel Washington en 'Seven'

En 2012, Denzel Washington fue preguntado por algunos de los papeles que ha rechazado a lo largo de su carrera y confirmó que se trataba de "Seven y Michael Clayton".

El actor reconoció que esta ficción "era el mejor material que había leído en mucho tiempo: "Me puse nervioso porque era un director primerizo, y me equivoqué". No obstante, el ganador del Oscar no dijo más al respecto ni explicó el motivo por el que no estaba convencido de participar en la película, pero es probable que fuese porque, por aquel entonces, David Fincher solo había dirigido una película antes, 'Alien 3', que no tuvo demasiado éxito.









Leonardo DiCaprio en 'Boogie Nights'

En 2008,Leonardo DiCaprio confirmó que había rechazado el papel protagonista de 'Boogie Nights', de Paul Thomas Anderson. En cambio, fue Mark Wahlberg quien cogió el relevo y acabó convirtiéndose en una estrella. DiCaprio tuvo una reunión con Anderson para el papel, pero le dio respeto la poca experiencia del cineasta, dado que fue su segunda película tras 'Hard Eight', de 1996. Además de que se decantó por centrarse en 'Titanic'.

"Boogie Nights es una película que me encantó y que me hubiera gustado hacer", reconocía el actor en una entrevista para GQ. "No digo que lo hubiera hecho. Pero habría sido una dirección diferente, en cuanto a la carrera. Creo que las dos son geniales y me gustaría haber hecho las dos... La verdad es que, si no hubiera hecho Titanic, no podría hacer el tipo de películas o tener la carrera que tengo ahora, seguro. Pero habría sido interesante ver si hubiera tomado el otro camino", confesaba respecto a su decisión de quedarse con el papel principal del 'Titanic'.









The Matrix

The Matrix arrasó en taquilla, lo que la convirtió en una mítica película en la historia del cine. No obstante, varios intérpretes rechazaron participar en el film al no conocer su repercusión. Madonna confesó que rechazó participar en la ficción, lo que asegura que tendría que haberse pensado antes: "Rechacé el papel en The Matrix", revelaba a Jimmy Fallon. "¿Puedes creerlo? Quiero suicidarme. Es una de las mejores películas de la historia. Una pequeñísima parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida", aseguraba la cantante. No obstante, no es la primera vez que la reina del pop comete este error y también rechazó interpretar a Catwoman: "He visto las dos, y me arrepiento de haber rechazado a Catwoman, que fue bastante feroz. ¿Showgirls? No".

De la misma manera, Brad Pitt también se arrepiente de haber rechazado el papel de Neo. "Tomé la píldora roja", bromeó en 2020.. "Vengo de un lugar, tal vez sea mi educación, [donde] si no lo conseguí, entonces no era mío. Realmente creo que [el papel] nunca fue mío. Era de otra persona", se justifica el actor. "Si hiciéramos un programa sobre las grandes películas que he dejado pasar, necesitaríamos dos noches", bromeaba.

Asimismo, Will Smith también rechazó el papel protagonista. Así lo confirmó en 2019, en su canal de YouTube. "Así que hice Wild Wild West [en su lugar]", contaba Smith, refiriéndose al fracaso de 1999. "No estoy orgulloso de ello", reconocía tras explicar que, cuando conoció a las directoras Lana y Lily Wachowski, le costó demasiado entender sus ideas sobre el funcionamiento de las balas y el efecto de cámara lenta que emplearon en la ficción. "Keanu era perfecto, Laurence Fishburne era perfecto, así que probablemente yo habría estropeado The Matrix. La habría arruinado, así que les hice un favor", opinaba Smith.









Bruce Willis en 'Ghost'

Patrick Swayze y Demi Moore forman una de las parejas románticas más míticas del cine por su interpretación de 'Ghost'. Sin embargo, otra decisión por parte de Bruce Willis podría haberlo cambiado. Por aquel entonces, Moore y Willis eran pareja, pero solo ella se decantó por dar vida a la protagonista de la ficción que terminó siendo la más taquillera de 1990.

“No lo entendí”, contaba Willis en una entrevista para The New York Times en 1996, señalando que rechazó el papel porque no terminaba de entenderlo. “Dije: ‘Oye, el tipo está muerto. ¿Cómo vas a tener un romance?’ Famosas últimas palabras”, agregaba tras señalarse a sí mismo como “cabeza de chorlito” por haber rechazado el exitoso papel.









Josh Hartnett en 'Batman Begins'

Josh Hartnett reconoce haberse arrepentido de haber rechazado un papel, dado que es consciente de que habría cambiado tanto su vida como su carrera profesional. En una entrevista de 2015, el actor confesó que Christopher Nolan le ofreció dar vida a Batman. “Estaba tan concentrado en no ser encasillado y tan asustado de ser considerado solo una cosa como actor”, se sinceraba Hartnett para explicar el motivo por el que dijo que no a Nolan.

Fue cuando se anunció que Christian Bale sería el nuevo Batman cuando se dio cuenta de que había cometido un error. “Decidí que Batman no era para mí. Luego no quiso seleccionarme para 'The Prestige'. No solo contrataron a su Batman para ello, sino que también contrataron a mi novia de ese momento”, contaba, haciendo referencia a Scarlett Johansson. “Fue entonces cuando me di cuenta de que las relaciones se forjaron en el fuego de esa primera película de Batman, y que yo debería haber formado parte de la relación con Nolan, que me parecía un tipo increíblemente genial y con mucho talento”, reconoce, visiblemente arrepentido.









Christina Applegate en 'Legally Blonde'

Reese Witherspoon siempre será recordada por dar vida a Elle Woods en 'Legally Blonde'. No obstante, ella no fue la primera opción. En un primer momento, se pensó en Christina Applegate para el papel, pero ella lo rechazó. Tal y como contó la propia actriz en 2015, descartó este trabajo porque le parecía demasiado parecido al personaje que interpretaba en 'Married...with Children'.

“Me dio miedo repetirme. Fue una decisión estúpida, ¿verdad? Pero Reese se lo merecía. Hizo un trabajo mucho mejor del que yo podría hacer, y esa es su vida, su camino”, opinaba al respecto.





Michael Keaton en 'Groundhog Day'

Es difícil imaginar 'Groundhog Day' sin Bill Murray. A pesar de ello, el actor no fue la primera opción para interpretar este personaje. Antes de con él, el estudio contactó con Michael Keaton.

“Este tipo suena como el tipo de joven irónico, sardónico y simplón que he interpretado, y terminó siendo tan genial. Pero no puedes hacerlo mejor de lo que lo hizo Bill Murray”, aseguraba en una entrevista para Entertainment Weekly en 2014. Respecto a esto Keaton aclara que rechazó el trabajo porque, cuando leyó el guion por aquel entonces, “no lo entendió”.









Halle Berry en 'Speed'

Sandra Bullock se convirtió en una estrella gracias a su interpretación en 'Speed'. Es por esto por lo que la actriz debería dar las gracias a Halle Berry, ya que recibió la oferta antes y no la terminó de convencer. Fue durante una promoción de 'John Wick: Chapter 3 – Parabellum' de 2019 cuando Berry confesó que podría haber sido protagonista junto a Keanu Reeves hace décadas. Ante la sorpresa de los presentes, la actriz confesó que iba a formar parte del reparto de 'Speed'.

“Me ofrecieron 'Speed' antes que a Sandra Bullock”, soltaba entonces Berry a Entertainment Tonight. “Estúpidamente dije que no. Pero en mi defensa, cuando leí el guion el autobús no salió del estacionamiento”, se justificaba. Finalmente, fue Bullock quien terminó interpretando a Annie. “Veo la película y estoy como, arrrghhh”, confiesa Berry, dejando claro que llegó a arrepentirse de rechazar el papel.









Eddie Murphy en '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'

Eddie Murphy es una actor que forma parte de la historia del cine por todos los papeles que ha interpretado. Pero lo que se desconoce es que también ha rechazado muchos trabajos a lo largo de su carrera. El actor no quiso trabajar en 'Ghostbusters' porque le pareció “una tontería” cuando se la ofrecieron. También rechazó 'Rush Hour' y 'Driving Miss Daisy', dado que por agenda terminó decantándose por 'Holy Man'

Muchas de estas decisiones fueron acertadas, pero, con el tiempo, dejó de tenerlo tan claro con '¿Quién engaño a Roger Rabbit?'. Murphy se pensó esta oferta, pero consideró como un riesgo esa fusión de acción real y animación. “Me dije: ‘¿Qué?’”, contaba en 2003. “La mezcla de personas y animaciones me pareció una tontería. Ahora, cada vez que la veo, me siento como un idiota”, aseguraba.









Michelle Pfeiffer en 'El silencio de los corderos'

A principios de los noventa, Michelle Pfeiffer rechazó muchos de los papeles que le ofrecieron como 'Thelma & Louise', 'Pretty Woman', 'Basic Instinct' y 'Sleepless in Seattle'. Sin embargo, no fueron los únicos. “Todavía no puedo verla... todavía me mata”, contaba en 2017 sobre 'Thelma & Louise', film que tuvo que rechazar por problemas de agenda.

Asimismo, la actriz admitió que también se arrepiente de haber rechazado un papel en 'El silencio de los corderos', ya que pudo haber trabajado de nuevo con Jonathan Demme. El director ya trabajó con Pfeiffer en 1988 en 'Married to the Mob', por lo que la visualizó como Clarice Starling. “Tenía miedo”, reconocía la actriz a The New Yorker sobre por qué no se animó a formar parte de ese reparto. "Había tanta maldad en esa película. El mal ganaba al final, al final de la película el mal resultó vencedor. Me sentí incómoda con ese final. No quería que algo así saliera al público”, explicaba.









Adrien Brody en 'El señor de los anillos'

'El señor de los anillos' es una de las sacas más exitosas de todos los tiempos, por lo que sirvió a muchos actores como trampolín a la fama, a la vez que serán recordados por estos papeles durante el resto de sus vidas. Es por esto por lo que es inimaginable ver a otros intérpretes formando parte de esta ficción. No obstante, Adrien Brody podía haber sido uno de ellos.

Fue el propio actor quien contó que rechazó trabajar en la primera entrega de la ficción porque “en ese momento buscaba otras cosas”. “No sé cuál habría sido mi personaje precisamente, pero era un Hobbit”, confesaba. "Recuerdo haber visto la película en un cine con una ex novia... Se volvió hacia mí y me dijo: '¡¿Te negaste a hacer 'El señor de los anillos?!'. Me sentí tan estúpido", reconoce.





Tom Cruise en 'Footlose'

Tom Cruise todavía no era una estrella de Hollywood cuando le llegó la gran oportunidad de protagonizar 'Footlose'. A pesar de ello, cuando le ofrecieron dar vida a Ren McCormack no tuvo más remedio que decir que no porque ya se había comprometido a trabajar en 'La clave del éxito'.





Emma Watson en 'La La Land'

Emma Watson fue una de las actrices seleccionadas para protagonizar 'La La Land', pero ella tuvo que decir que no por incompatibilidad de agenda. Por aquel momento, ella había firmado por dar vida a Bella en el remaje de 'La bella y la bestia", ya que el proceso del casting de la ficción protagonizada por Ryan Gosling fue muy largo y, cuando la llamaron, ya había firmado para interpretar a la princesa de Disney.





Finalmente, fue otra Emma, esta vez Stone, quien interpretó el entrañable personaje de Mia.