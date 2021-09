Así fue el emocionante adiós de los escenarios de Concha Velasco

MADRID, 22 (CHANCE)

Después de toda una vida dedicada al mundo de la interpretación, Concha Velasco ha dicho adiós a los escenarios. Sus últimas y comentadísimas declaraciones hablando de sus problemas económicos motivaron que sus hijos, preocupados por el ritmo de trabajo de la actriz a sus 82 años, la convenciesen de que había llegado el momento de retirarse y disfrutar por fin de un merecido descanso y de una jubilación tranquila con su familia.

Y este martes, más de 6 décadas después de su debut, una de las grandes damas de la interpretación de nuestro país y una actriz irrepetible que ha hecho de todo a lo largo de su impresionante carrera, se ha despedido definitivamente de las tablas.

Ha sido en el Teatro Bretón de Logroño y con una obra escrita por su hijo Manuel Velasco, 'La habitación de María', inseparable de su madre en un día tan especial para ella. Emocionada - aunque "manteniendo el tipo" según nos contaron algunos de los espectadores - Concha demostró su talento interpretando por última vez entre los aplausos, las ovaciones y las muestras de cariño del público, que todavía no se cree la jubilación de la legendaria 'chica yeyé'.

Con una emoción contenida en su adiós definitivo al teatro - que ha sido su vida en los últimos años - la vallisoletana dedicaba unas palabras de agradecimiento al público tras recibir un reconocimiento y un inmenso ramo de flores de manos del alcalde de Logroño. Confesando lo dura que supone esta decisión y que se retira porque así se lo han pedido sus hijos y que ahora se dedicará a su familia, Concha ha dicho adiós a los escenarios con un sentido discurso que os ofrecemos a continuación.

Poco después, Concha abandonaba el teatro entre vítores y aplausos de sus fans y, muy emocionada, confesaba cómo se siente tras su última representación. "Estoy fundamentalmente triste porque me ha dado mucha pena, pero contenta porque esto es lo que queríamos en Logroño, en el teatro Bretón donde ya habéis visto cómo me quiere la gente. Hoy estoy especialmente triste, hacer este texto tan bonito y pensar que es la última vez que lo hacía. Estoy más dolorida que otros días pero bueno, contenta porque ya habéis visto cómo me quieren", ha señalado intentando no romperse.