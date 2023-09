La argentina "Los domingos mueren más personas", premio EGEDA Platino en San Sebastián

"Los domingos mueren más personas", del argentino Iair Said, ha obtenido el Premio EGEDA Platino Industria al mejor proyecto en desarrollo latinoamericano, dotado con 30.000 euros, en la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Producido por Campo Cine, en coproducción entre Argentina, Italia y Suiza, el proyecto ha recibido un premio adicional, llamado WIP Latam (por las siglas en inglés work in progress), consistente en ofrecer los medios de postproducción para la película.

Said ha asegurado que se trata de un proyecto muy personal, sobre la muerte de su padre, y que este apoyo es "doblemente importante" debido "al momento delicado" que atraviesa Argentina, que celebrará elecciones el próximo 22 de octubre.

El premio WIP Europa y el premio de la industria WIP Europa, dotados con 10.000 euros, y la postproducción del filme, ha correspondido a la alemana Mannequins, dirigida por Michael Fetter Nathansky y producido por Contando Films.

Durante un acto en el palacio del Kursaal se ha anunciado el palmarés completo de los llamados premios de la industria, destinados a proyectos en desarrollo.

En el XII Foro de coproducción Europa-América Latina, las premiadas han sido la argentina Little war, dirigida por Barbara Sarasola-Day para Pucará Cine (premio DALE!, 20.000 euros) y Todo esto eran mangas, dirigido por la italiana Daniela Abad Lombana y producido por la colombiana La Selva Cine (10.000 euros).

De Argentina es también la ganadora del premio internacional Artekino, dotado con 6.000 euros, Los días libres de Lucila Mariani para Maravillacine.

Y el premio Elamedia-Euskadi a la postproducción para la suiza After the night, the night, de Naomi Pacifique.