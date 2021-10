Antonio Banderas revive 'A Chorus Line': "A pesar del tiempo transcurrido, la obra está increíblemente viva"

"Toda la sociedad, también el teatro, se va reincorporando y recuperando todo el espacio que se nos robó", ha comenzado diciendo Antonio Banderas, durante la presentación de 'A Chorus Line', a la que ha asistido COPE. 'A Chorus Line' , "un show que transformó completamente la historia de los musicales en Broadway", llega el 8 de octubre al Teatro Calderón de Madrid. Este musical, recién llegado de Málaga, está protagonizado por Manuel Bandera y cuenta con Antonio Banderas, como productor y co-director, y con Baayork Lee, como co-directora. "Finalmente, hoy, estamos de vuelta. Por lo tanto, hoy es un día de celebración para nosotros", ha anunciado el actor, muy emocionado por el regreso a los escenarios y por el estreno, haciendo referencia a este gran espectáculo "sobre los sueños".

"Tenemos una obra en las manos que cuentas muchas historias de superación. Cambia el paradigma, de alguna forma, de cómo se cuenta la histoira de aquellas personas que se dedican a las artes escénicas. Pero, además, encierra una serie de secretos que tienen que ver con el tiempo en el que estamos viviendo", ha comenzado explicando el productor de la obra.

Asimismo, ha querido dejar claro que esta obra de 1975, "a pesar del tiempo que ha transcurrido, está increíblemente viva". "Cuando Michael Bennet graba a un grupo, de alrededor de 30 bailarines, en un estudio del Upper East Side, en 1974, las historias que vivieron fueron multicolores. Había historias divertidas y tristes, pero había muchas que sí encajaban con el tiempo en el que estamos viviendo: historias de padres abusivos con los hijos, de abusos de pareja, de personas que vivían en barrios absolutamente arrabaleros de Nueva York...", ha comentado Banderas.

"Y todo eso lo vamos viendo en el musical, de una manera muy bella, y una música increíble de Marvin Hamlisch. Además del trabajo extraordinario de Bennet, que supo coordinar todas esas historias, casi 17 horas de grabaciones de las que hay, literalmente, frases de la narrativa recogidas por los personajes que los interpretan", ha señalado el actor, haciendo referencia a fidelidad de la obra original. Además, el co-director ha señalado la importancia de uno de los elementos más importantes de la obra: "Hay una línea, en la que se sitúan los actores en el escenario, un lado representa la realidad y, detrás de la línea, ocurren todos los sueños, lo que es importante para ellos".

Baayork Lee y Manuel Bandera

Por otro lado, Banderas ha remarcado "otro de los valores que tiene 'A Chorus Line'": "La obra está muy desnuda frente a otras producciones de Broadway que están muy arropadas por grandes escenografías. Aquí, los actores están muy desnudos. Hay momentos en los que hay solo un actor y un espacio en negro. Por lo tanto, se trata de ser testigos de una audición. Y esa audición se transforma en muchas otras cosas, pero, simplemente, por el trabajo de los actores y los músicos".

Una característica que Baayork Lee ha corroborado, ya que, antes de ser co-directora. formó "parte del elenco original" como Connie, un personaje basado en ella: "Para mí esto es como ver flashbacks de cuando empecé. En la obra, reconocerán historias de personas que conocen en las propias historias de los personajes. Ver esto, ahora, en 2021, tal y como lo hizo Michael Bennet, es un orgullo". Por su parte, Manuel Bandera asegura que "está viviendo un sueño": "Para los bailarines de los años 80 este musical es un emblema porque encontramos una obra que hablaba sobre nosotros". Unas palabras que ha apoyado el propio Banderas a describirlo como una obra que consiste en "hablar del teatro dentro del teatro".

Música en directo

Otro de los factores que hace de este musical algo único es que rechazan las pregrabaciones. "Nos hemos tomado muy enserio el tema de no hacer, nunca, pregrabaciones. Y así lo haremos en las próximas producciones. Queremos rendir un tributo a los músicos y la música en directo. Lo que se va a ver en Madrid, como lo que se vio en Málaga, Barcelona o Bilbao, es un directo total y absoluto", ha afirmado el productor.

"Mucha gente puede pensar que no es así porque la orquesta, por ordenes diirectas de Michael Bennet, tiene que estar oculta para que atención se dirija, única y exclusivamente, al escenario. Eso es algo que nos podemos permitir al tener una compañía que no tiene ánimo de lucro, somos una compañía privada, pero que no quiere ganar mucho dinero para nosotros, sí para poder hacer más producciones. Nos podemos permitir esos lujos. Como mostrar las obras tal y como han sido escritas, sin pregrabados", agregaba.

Aunque se enfrentar al estreno con mucha ilusión, el proceso no ha sido fácil, ya que la pandemia por coronavirus se puso de por medio: "En nuestro caso, fue mucho el daño porque la compañía, Soho CaixaBank de Málaga, ya había despertado el interés de empresarios norteamericanos y la posibilidad abierta de Brodway se había formado. Iba a ser la primera vez que Broadway admitía un espectáculo en lengua no inglesa, además con espectáculo de ellos, por lo que íbamos a hacer historia. Perdimos todo en tan solo dos semanas. Esta compañía sufrió mucho".