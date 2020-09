ANDALUCÍA.-Málaga.-El Centro Cultural MVA expone una muestra sobre Bernardo de Gálvez como resultado artístico de una investigación

El Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga acoge desde esta semana y hasta el próximo 3 de noviembre la exposición 'Le Code Gálvez: A good offense is the best defense', tras un trabajo de investigación.

La muestra, comisariada por el profesor de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, José María Alonso Calero, es el resultado artístico de un trabajo de investigación del estudiante de doctorado José Antonio Vertedor en la University of West Florida, dedicada a la figura del malagueño Bernardo de Gálvez (Macharaviaya, 1746-1786).

Vertedor, que responde al nombre artístico de 'VertexZenit', combina distintas técnicas en su muestra, en la que además hibrida contenido e interacción. Una exposición multidisciplinar en la que el autor conecta sociedad, comunidad, territorio, memoria colectiva y herencia cultural compartida a ambas orillas del Atlántico.

Bernardo de Gálvez fue un militar y político español, virrey de Nueva España y, a título póstumo, ciudadano honorífico estadounidense. Conocido en América como "el héroe de Pensacola", fue gobernador de Luisiana y una figura clave en la Guerra de Independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña.

José Antonio Vertedor es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, máster en Producción Artística Interdisciplinar y doctorando en Comunicación.