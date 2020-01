El detalle secreto de Nina que tiene que ver con Alfred y que ha revolucionado las redes

La segunda gala de 'Operación Triunfo' ha vuelto a ser todo un espectáculo, tanto en los musical como en los pequeños detalles que sobresalen cada domingo. 'OT' es una fuente inagotable para las redes sociales, y hoy, lo ha vuelto a ser. En este caso, con algo que nada tiene que ver con la música.

El sutil detalle lo han remarcado muchos usuarios de Twitter, que han encontrado la relación entre el estilismo de Nina y Alfred. Al parecer, la famosa artista, que forma parte del jurado de esta edición, vestía la misma americana que ya lució en el pasado el cantante salido de la academia.

Un detalle en el que se han fijado los seguidores del programa de Televisión Española y han compartido de inmediato en las redes sociales:

Cada vez que miro a Nina con esa americana me entran ganas de llorar porque me viene a la cabeza Alfred y me acuerdo que está de descanso y quiero morir #OTGala2