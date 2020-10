Amaia Montero explota contra ‘La Oreja de Van Gogh’ y Leire Martínez: “Sumisa y carente de personalidad”

La cantante Amaia Montero ha protagonizado este fin de semana el último enfrentamiento contra la que fuera la banda que le catapultó a la fama, ‘La Oreja de Van Gogh’ y su vocalista actual, Leire Martínez. La vocalista no se ha referido directamente al grupo ni a su sustituta, pero sí que ha dejado entrever que se refería a su pasado musical y al calificar a otras artistas como “sumisas” o “carentes de personalidad”, además de hacer referencia a un hashtag que la actual líder del grupo había usado en un post reciente de redes sociales.

Todo ello originado a raíz de una publicación de Instagram en la que la actual vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, Leire Martínez, mandaba un recado sin especificar a aquellos que le critican últimamente. “Nunca le des tu poder a nadie. Mantente fiel a ti misma, honesta, real y escucha tu voz interior que te dirá qué y a quién quieres en tu vida. Easy Life”, escribía la artista en su cuenta personal de Instagram.

Unas palabras que bien podían ir dirigidas hacia Amaia Montero que en las últimas semanas había criticado a un seguidor del grupo musical por compartir su colección de discos firmados por la banda. Particularmente Montero se quejaba de que los CDs en los que ella era vocalista estaban firmados por Leire Martínez, que no pertenecía a ‘La Oreja’ por aquel entonces.

Rajada de Amaia Montero contra Leire Martínez

A través de su perfil de Twitter, la ahora cantante en solitario criticaba “Quiero pensar que la vida es justa, que el tiempo pone a cada uno en su lugar, que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen, y entonces es cuando se ve la verdadera cara y, aunque ya vamos tarde, no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia”.

Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra,ese día descansaré y se hará justicia �� — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 3, 2020

Unas palabras que bien podrían no ir dirigidas al grupo si no fuera porque Montero hace mención concretamente a “sumisas” bajo el lema “Easy Life”, expresión que usaba Martínez en su publicación de Instagram. “Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema de ‘Easy Life’ que para mí eso no es vivir. Es respirar. Y qué horror vivir sin poder ser uno mismo, teledirigido y, encima, ir de todo lo contrario… ¡Tremendo!”

Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad ,sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario...tremendo!!! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 3, 2020

El pasado de Amaia Montero en ‘La Oreja de Van Gogh’

Además, en la misma serie de tweets, Amaia Montero daba pistas sobre su salida del grupo hace más de 13 años. “Como diría un gran amigo mío: nada es lo que parece. Quizá ‘Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas que más ama: la música’. Siempre lo he dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas”

“Y en ese punto me entra la lástima...yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria ...con mis equivocaciones mis aciertos, pero con las cosas claras ...y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta, desgasta mucho...no es tan fácil como “Amaia se fue”.