El extraño mensaje que ha publicado Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh : "Gracias coronavirus"

Las redes no dejan de llenarse estos días de mensajes optimistas para afrontar la crisis del coronavirus de la mejor manera posible. Desde que se decretase el Estado de Alarma, los españoles vivimos encerrados en nuestras cosas luchando de cualquier forma contra el desánimo y contra la monotonía que significa estar encerrado entre las mismas paredes durante las 24 horas.

Muchas han sido los que a través de redes sociales han tomado la iniciativa para buscar fórmulas para matar el tiempo de la mejor manera, desde conciertos desde casa, hasta la propuesta de retos. También los ha habido quienes han utilizado el altavoz que suponen las redes sociales para lanzar un mensaje de ánimo y de resistencia para poder afrontar estos días de la mejor manera posible.

Una de las persona que se ha animado a motivar a sus seguidores ha sido Leire Martínez, la vocalista de La Oreja de Van Gogh desde 2008, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales que no ha dejado indiferente a nadie. Principalmente así ha sido por la forma de la que lo ha hecho, como si de una carta se tratase dirigida al COVID-19 como si de una persona física se tratase.

Leire Martínez es vocalista de LODVG desde 2008

Con un “hola coronavirus, ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? campando a tus anchas no por lo que parece, quiero decirte dos cosas”, comenzaba este vídeo que desconcertaba por su inicio original y que no tenía mayor técnica audiovisual que la propia cantante enfocándose así misma con la cámara frontal de su móvil.

"Gracias coronavirus", el extraño pero aplaudido mensaje de Leire Martínez

Como si de un mensaje que se deja a alguien en forma de queja se tratase, la cantante de LODVG dejaba muy clara dos cosas al coronavirus. La primera que no le tiene miedo a pesar del alto índice de contagios que esta demostrando, y la segunda, que tiene mucho que agradecer a este virus que se ha convertido en el protagonista indiscutible de lo que llevamos de 2020: “Primero: no me das miedo, ninguno. Te tengo respeto porque respeto a la gente que me rodea y a mí misma. Es eso que me quedo en casa para que, aunque campes a tus anchas, no puedas hacer mucho. Y me quedo en casa porque así no perjudico tampoco a los demás. Además me sé lavar las manos divinamente, apenas me toco la cara y si me tengo que proteger tengo mascarillas etc”, decía en sus redes sociales como si intentase 'asustar' al coronavirus.

Continuaba Leire 'agredeciendo' al virus por sacar la mejor versión de la sociedad después de todos los actos que estamos viendo durante los últimos días: “Por otro lado, gracias porque gracias coronavirus, porque gracias a ti estoy viendo la humanidad de la gente, muchos se han responsabilizado, hemos hecho una piña, algo que echaba de menos hace mucho tiempo: que la gente se concienciara de que todos formamos parte de lo mismo. Así que gracias porque parece que hay muchas conciencias que se han activado contigo”, explicaba muy clara y muy directa la intérprete.

A pesar de este agradecimiento, Leire está deseando como todo el mundo que esta crisis pase, pero agradece que a pesar de las dificultades este tipo de hechos ayuden a que la gente se vea igual ante las dificultades, sin importar ningún tipo de diferencia social: “Espero que una vez desaparezcas o estés controladito, esto no vuelva a ser un desparrame y la gente vaya a lo suyo y no piense más que en sí mismo. Porque sería una gran pena. Espero que este aprendizaje quede y perdure”, ha sentenciado.

La oportunidad para tener tiempo para uno mismo y crecer aprendiendo

Otra de las cosas que ha querido agradecer la cantante ha sido el optimismo con el que ha visto el tiempo que tenemos para dedicarnos a nosotros mismos, el pararnos a pensar, a reflexionar y a valorar mucho más las cosas que nos rodean. “Como estoy en casa me estoy dedicando mucho tiempo a mí y estoy pensando mucho, hurgando por dentro y encontrando cosas maravillosas”, ha reflexionado Leire.

Leire Martínez durante una actuación de La Oreja de Van Gogh

Por último, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha querido mandar un mensaje de apoyo a todas las personas que están ayudando a acabar con este virus y que se enfrentan cada día a él. “Espero que gracias a esta maravilla de sanitarios y de gente que te está plantando cara a diario, gracias a ellos y a este movimiento de quedarnos en casa. Espero que pase rapidito y en breves estés controlado”, ha dicho.

“Seguramente te quedarás por aquí pero como ya sabemos qué hacer contigo no habrá problema. Vendrán otros a los que tendremos que enfrentarnos pero gracias porque es una gran oportunidad de aprender mucho de esta situación. Mucho ánimo a los que como yo estáis en casita, os quiero mucho a todos y vamos a salir de esta, como dice berasategui, garrote al coronavirus!!!!”, ha concluido refiriéndose a la mítica expresión del famoso chef Martin Berasategui.

