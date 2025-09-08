Álvaro Toscano gana el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega tras casi dos décadas sin triunfo español

El guitarrista cordobés Álvaro Toscano se ha proclamado ganador de la 58.ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. Desde 2007, ningún intérprete español había logrado el primer premio en este prestigioso concurso, considerado el más longevo de Europa y uno de los más exigentes del mundo. Además del máximo galardón, Toscano, nacido en 1997, también ha recibido el Premio del Público, lo que ha refrendado la conexión del artista con los asistentes.

La final, celebrada el pasado 6 de septiembre en el Teatre Municipal Francesc Tárrega de Benicàssim, ha sido una de las más seguidas de los últimos años. Ha congregado a casi 400 personas en la sala y ha alcanzado a más de 10.000 espectadores a través de la retransmisión en directo por internet. El público, entregado, ha sido testigo de una velada musical de altísimo nivel.

Un palmarés de excelencia

La victoria de Álvaro Toscano en el certamen de Benicàssim se ha sumado a un impresionante historial de más de veinte premios internacionales. Entre ellos, destacan el Andrés Segovia, el Fernando Sor, el de Juventudes Musicales de España, el Ciudad de Guimarães y el Changsha International Guitar Festival. Este nuevo reconocimiento ha consolidado al joven intérprete como una de las figuras más prometedoras de la guitarra clásica contemporánea.

El segundo puesto ha sido para otro talento español, Ausiàs Parejo. El guitarrista, además de la medalla de plata, ha recibido el premio al mejor intérprete de la Comunidad Valenciana y a la mejor interpretación de una obra de Tárrega. El japonés Sohta Nakabayashi y el español Luis Alejandro García han completado la lista de premiados en esta reñida edición.

El jurado, encargado de la difícil labor de elegir al ganador, ha estado presidido por Fabio Zanon, un nombre de peso en el certamen al haberlo ganado en 1996. Lo han acompañado figuras de la talla de Yvan Nommick, el reconocido guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares, Dejan Ivanović, David del Puerto, Xianji Liu y Francisco Bernier. La diversidad y experiencia de sus miembros han asegurado un fallo riguroso y profesional.

Un triunfo esperado para la guitarra española

El guitarrista cordobés, Álvaro Toscano

Este hito de Álvaro Toscano ha devuelto a la guitarra española al primer plano del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, una plataforma que ha forjado la carrera de grandes figuras. A lo largo de sus 58 ediciones, el concurso ha contado con la participación de maestros como Joaquín Rodrigo, Narciso Yepes o Regino Sainz de la Maza, consolidándose como un trampolín para las nuevas promesas del instrumento.

La victoria de Toscano ha sido percibida no solo como un reconocimiento a su talento personal, sino también como un impulso para la guitarra española, que vuelve a ocupar un lugar protagonista en un escenario global marcado por la competencia internacional.