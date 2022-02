A sus 31 años, el cantante y compositor Álvaro Soler cuenta su historia en "Bajo el mismo sol" una autobiografía muy poco convencional, en la que comparte "reflexiones, vivencias y su propia experiencia como ciudadanos del mundo que cree firmemente en la responsabilidad que tenemos con el planeta".

Nacido en Barcelona, vivió siete años en Tokio y sus padres son alemán y belgo-española. Desde 2015 reside en Berlín y fue allí donde grabó su primer sencillo en solitario, "El mismo sol", que tuvo un gran éxito y del que grabó una versión con Jennifer López.

Unas raíces multiculturales que le enseñaron que "la música conecta personas y culturas, traspasa fronteras y permite superar los propios límites", como señala un comunicado de la editorial Martínez Roca.

En su libro, que sale a la venta este miércoles, cuenta cómo intenta vivir de modo sostenible, que es defensor activo de la concienciación medioambiental y que se dedica a ayudar a niños necesitados.

"De verdad nunca habría pensado que escribiría un libro con 30 años. ¿No se hace esto normalmente al final de una larga y exitosa carrera? Todo esto sigue siendo nuevo para mí. Pero en algún momento, conversando con distintas personas, me llamó la atención que mi historia personal no parece ser del todo normal, aunque a mí me lo parezca", explica el cantante en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Y su objetivo al contar su historia es "animar a las personas que tampoco tienen una trayectoria vital convencional o a quienes el sentimiento de país, lengua y cultura supone una búsqueda permanente".