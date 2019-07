Almagro mira a cielo buscando brillo del Siglo de Oro con fin de semana lunar

Almagro (Ciudad Real) 19 de jul. EFE - El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro conmemora este fin de semana, junto a la Sociedad Española de Astronomía, el 50 aniversario de la llegada del Apolo 11a la Luna con una serie de actividades bajo el título 'El fin de semana lunar'.

Unas actividades destinadas a tender, en palabras del director del Festival, Ignacio García, "un puente necesario entre los distintos campos del saber" y que van desde talleres sobre cráteres y meteoritos hasta un recital de música, ciencia y poesía en el espectáculo 'Clara la luna y claras las estrellas'.

El recital, inserto en las 'Flores nocturnas' que ofrece el Festival en las madrugadas de sábado, consistirá en textos del Siglo de Oro con inspiración astronómica recitados por la actriz Silvia Marsó y explicaciones científicas de los fenómenos que aparecen en ellos a cargo del astrónomo Benjamín Montesinos.

Montesinos ha destacado, precisamente, "la gran oportunidad que supone estar en el Festival" en la labor "por acercar nuestra labor científica al público en general y que "la ciencia también sea considerada cultura".

Marsó y Montesinos dialogarán sobre la escena con la música del pianista invidente Manuel Cepero, que interpretará piezas musicales de inspiración lunar, desde 'La sonata del claro de luna' de Beethoven hasta piezas jazzeras como 'Fly me to the moon' o 'Moonriver'.

Junto al recital, que se podrá ver a la una de la madrugada del sábado al domingo, las actividades incluyen observaciones astronómicas desde la Plaza Mayor de Almagro la noche de este viernes y talleres sobre la formación de cráteres o la orografía lunar.

Además, el Festival ha servido como marco para la presentación del libro 'Las mil caras de la Luna', de Eva Villaver, en el que la científica reflexiona sobre el conocimiento que tenemos del satélite terrestre y las poéticas que genera.

Para Villaver, "leer el Siglo de Oro y sus referencias poéticas a los astros" muestra que "todos los avances tecnológicos nos han dado mucho, pero nos han quitado el acceso al cielo".

El Festival ha acogido, asimismo, la presentación de '90 monologues from classical Spanish theatre', una antología de monólogos del Siglo de Oro en versión bilingüe, editados por la Universidad de California (UCLA) y con compilación de las hispanistas Barbar Fuchs, Jennifer Monti y Laura Muñoz.

Fuchs ha explicado que la compilación incluye fragmentos de traducciones que ha liderado su departamento hispanista en UCLA y también una selección "de algunas de las mejores traducciones ya disponibles previamente en inglés".

La hispanista, cuyo departamento ha traducido títulos como 'La viuda Valencia' o 'Mujeres y criados', de Lope de Vega, o 'Amar después de la muerte', de Calderón, ha señalado que "ante la imposibilidad de traducir el verso hispánico" su elección pasa por "primar la verdad de la traducción y tratar de encontrar una forma que siga conectando con el público de hoy".

Reseñar, igualmente, que el director del Festival ha recibido este jueves en el Corral de Comedias al grupo de teatro 'Las Yeses', que forman mujeres del Centro Penitenciario Madrid, y la instalación 'Voces por Sor Juana', en la Ermita de San Blas, en la que han participado varias integrantes de la compañía.

Las 'Yeses' actuarán en la próxima edición del Festival lo que, según Ignacio García, "ayudará en el esfuerzo del Festival para convertirse en un modelo de convivencia innovador, propositivo y mejor que el que tenemos en la sociedad.