Alex Ubago cumple años: del origen de 'Me muero por conocerte' a la cobra que le hizo la Reina Sofía

Si salimos a la calle a hacer una encuesta sobre '¿qué canciones conoces de Álex Ubago?', apuesto (lo que ustedes quieran) a que en más de una ocasión, o de dos, o de tres, de hasta más de diez, nos dirían "Me muero por conocerte". Sin duda fue su primer gran éxito. Una canción, como todas, que tiene una historia detrás. La que esconden versos como: "Me muero por conocerte /Saber qué es lo que piensas /Abrir todas tus puertas/ Y vencer esas tormentas/ Que nos quieran abatir", es curiosa.

La canción, que en realidad se titulaba "Sin miedo a nada", era uno de los diez temas incluidos en su primer álbum de estudio que llevaba por título: "¿Qué pides tú?" y que salía al mercado en 2001. Entre las numerosas baladas de ese disco, se encontraba este "Sin miedo a nad" que Álex interpretaba junto a Amaia Montero, entoces la voz de La Oreja de Van Gogh.

¿Por qué "Sin miedo a nada" paso a titularse "Me muero por conocerte"? Lo explicaba el cantautor donosniarra en una entrevista televisiva, "me di cuenta que le puse mal el título porque en ningun momento de la canción se dice 'sin miedo a nada'. Es más, si vas a Youtube el video oficial tiene como 15 o 20 millones de visitas, pero hay un vídeo que colgó una fan con el título de 'me muero por conocerte' y tiene como 200 millones. Esto me hizo aprender" [21 de mayo del 2020 en 'La Resistencia'].

Tras darse cuenta de esto, "cuando hago una canción intento ponerle un título que le pondría alguien que no sabe el título" dice el artista que escribió esta balada tan romántica para una compañera de clase. Lo recordaba en la misma entrevista. Álex, Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, tenía 19 años y era estudiante de ADE (Administración y Dirección de Empresas), pero "no duré ni un año, en seguida me di cuenta de que no me gustaba y allí empecé más en serio con la música", y mientras estaba en clase componía para una compañera, "se la escribí a una chica que había en mi clase cuando empecé en la uni. Los primeros días la veía, entre 60 personas, y me moría por conocerla".

Por cierto que "Me muero por conocerte" o "Sin miedo a nada" -de la que Álex Ubago vendió más de un millón y medio de discos-, y por la que el álbum "¿Qué pides tú?" obtuvo varios discos de platino, fue elegida por los internautas como la mejor canción romántica de la primera década del siglo XXI.

La casete que contenía un "montón" de grandes éxitos

Y varios de esos exitosos temas de ese primer gran álbum de Álex Ubago ("Sabes", "No te rindas", por supuesto "Sin miedo a nada" o "Qué pides tú"), se encontraban en una cinta, en una casete (hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1999, no había aún digitalización), que Álex había grabado para su novia.





Esa cinta llegó hasta el mánager de La Oreja de Van Gogh y de Duncan Dhu porque se la dejó escuchar uno de sus amigos que a su vez es el padre de Álex. Le gustó tanto al representantes de los grupos donostiarras que a su vez se la envió a un amigo de una discográfica y Álex Ubago acabó fichando por DRO (sello discográfico español que había fundado al principio de los años 80 del siglo XX, el líder del grupo de Aviador Dro, Servando Carballar).

"¿Triste, yo? Que se vengan conmigo de cañas"

Álex Ubago se inspira más en el desamor que en una fiesta en un chiringuito en verano, es un hecho constatable. "Mis canciones siempre van unidas a estados de ánimo", contesta cuando se le pregunta por el tema, y sigue, "¿por qué escribo más sobre el desamor? porque encuentro más maneras de hablar del final de una relación que del amor".





Quizás por ello se ha ganado la fama de triste, algo más que alejado de la realidad, según se defiende: "creo que tengo muchos yos. Hay veces que quiero escuchar a Silvio Rodríguez y otras a Biffy Clyro, igual que hay días que soy muy correcto y otros que quiero salir con los colegas y ser más gamberro. Personalmente me considero alguien divertido y con mucho sentido del humor. A la gente que me llama triste le digo que se venga conmigo de cañas. Tampoco trato de defenderme sobre eso. Hago este tipo de canciones y al que le guste bien y al que no, para eso están los gustos. Siempre ha habido prejuicios hacia mí de ese tipo". [Entrevista a 20minutos, mayo 2017]

Su mujer, María y sus hijos, Pablo y Manuela

El Amor y la esperanza son los componentes del antídoto de los trovadores románticos -cuando cantan al desamor-, dice Pablo Milanés. Otro poeta de la música que canta al desamor es Álex y, sin embargo, él vive lleno de amor tanto con su mujer, María (con la que lleva casado diez años) y por sus dos pequeños, Pablo y Manuela. Una familia a la que rinde pequeños tributos en sus redes sociales.





Confiesa que la clave para mantener viva la llama del amor con su mujer ha sido y es "el respeto total, un convencimiento de que no nos poseemos el uno al otro". En el noveno aniversario de su boda, Álex ponía alto y claro toda una declaración de amor: "te diría que te quiero igual que al principio, pero no es verdad. Te quiero aún más"





El día que la Reina Sofía le hizo "la cobra"

Todos tenemos "allendes" (anécdotas en la terminología que empleaban Martes y Trece) que contar de nuestra vida, y Álex Ubago tiene unos cuantos, pero él destaca uno de ellos por las personas implicadas.

¿Qué pasó? Pues durante un evento en San Sebastián que presidían los entonces Reyes Juan Carlos y Sofía, la Reina pidió saludar a dos de los artistas que estaban allí invitados y que eran: Mikel Erentxu y Álex Ubago. “Yo no sabía las cuestiones de protocolo, que a la Reina se la saluda dándole la mano y no con dos besos. Ni sabía cómo llamarla”, contaba en 'La Resistencia' el cantante. Al ver las intenciones de Álex, doña Sofía se echó hacia atrás, “fui a darle dos besos, se echó para atrás y me quedé supercortado. Mi mánager me dio un codazo, me dijo que no se podía darle besos, solo la mano”.









"Ella vive en mí", todo un homenaje a las mujeres y a sus fans

"Ella vive en mí" es uno de los temas que aparecen en "Mentiras sinceras" un álbum que vio la luz en 2013. Para el nuevo proyecto -que tiene previsto sacar en breve: "Álex Ubago: 20 años"- y, con el que quiere celebrar sus dos décadas en la música, ha reeditado "Ella vive en mí" junto a Antonio Orozco.





Ambos artistas lanzaron un challenge (un reto) entre sus fans para que subieran vídeos con sus "ellas", el éxito ha sido absoluto y el resultado es este:





Lo siguiente para el artista vasco es seguir con su gira,"20 años tour" por la que va a estar unos meses fuera de España. Sus fans le esperan en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Perú donde, por cierto, tiene el día de San Valentín concierto en Lima.