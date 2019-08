Aitana presenta en Cap Roig su álbum "Spoiler" ante un público entregado

Aitana, la artista revelación del pop español, ha presentado este domingo por la noche en el Festival Jardines de Cap Roig de Palafrugell (Girona), ante un público mayoritariamente juvenil, "Spoiler", su álbum de debut en estudio publicado el pasado 7 de junio.

Aitana Ocaña Morales, Aitana, es una jovencísima cantante y compositora natural de Sant Climent de Llobregat (Barcelona) que se dio a conocer al participar en la novena temporada del concurso musical Operación Triunfo (OT), donde consiguió el segundo puesto y engrosó la lista de los seis candidatos a representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018.

Las cifras y datos que consigue esta cantante de 20 años recién cumplidos confirman su proyección artística y la proclaman como una de las novedades más destacadas y con mayor proyección internacional en el panorama de las artistas españolas.

Esta joven revelación, que en dos días agotó las entradas para su concierto en el Festival de Cap Roig, promovido por la fundación "la Caixa" y CaixaBank y organizado por Clipper's Live, ha escogido "Teléfono", el tema que se convirtió en su segundo sencillo número uno y que también le dio el cuarto disco de platino, para iniciar su espectáculo.

Antes de que saliera al escenario, las más de 2.100 personas, entre ellas muchos adolescentes y niños y niñas acompañados por sus padres, ya gritaban a la espera de ver a su ídolo.

Durante su actuación, en la que no ha dejado de hablar con el público, ha hecho gala de la naturalidad y espontaneidad que le da su juventud e incluso ha hecho subir a sus padres al escenario para contar porqué este festival, como ha dicho, era "especial" para ella.

Su padre ha explicado que cuando Aitana tenía 16 años, en 2015, la trajo como youtuber invitada a un concierto y que cuando la dejó en manos de una de las encargadas del festival le dijo a ésta: "ahora viene como invitada, pero en unos años la tendrás en el escenario". Esa encargada, Maite García, que hoy estaba también en el festival, entonces sonrió.

La joven artista ha cantado en inglés y español los 14 temas que incluye su disco, como "Stupid", "Perdimos la Razón", "Barro y hielo" y "las Vegas" y, como ha dicho, en homenaje a Operación Triunfo también ha interpretado algunas de las versiones que cantó en el concurso, como "Issues", de Julia Michaels; "Bang Bang", de Jessie J.; "Chandelier", de Cia, o "Someone like you", de Adele.

Canciones que, como la mayoría de los temas interpretados por esta incipiente estrella del pop, han sido aplaudidos, bailados y cantados por unos fans entregados que chillaban como si no hubiera un mañana al finalizar cada actuación.

Tampoco ha faltado "Arde", una de las tres canciones finalistas para representar España en el Festival de Eurovisión, y "Con la miel en los labios", tema que ha explicado escribió en septiembre cuando se mudó a vivir a Madrid y ha dedicado a una persona muy especial que conoció allí.

La catalana, que ha dicho sentirse "nostálgica", ha regalado a sus fans la que ya les ha dicho "es vuestra canción: 'Vas a quedarte'".

Para despedirse momentáneamente de su fiel auditorio ha escogido "Me quedo", canción que en su disco canta junto a su compañera Lola Índigo y es la única colaboración que hay en el mismo, aunque también ha cantado temas en los que ha colaborado con otros artistas, como "Presiento", con el grupo colombiano Morat.

Ya en los bises, la joven artista ha vuelto al escenario y ha puesto en pie a sus fans con un ovacionado "Lo Malo", tema que cantó a dúo con Ana Guerra, que no llegó a Eurovisión pero fue un éxito rotundo que arrasó en las plataformas digitales.

Con la espontaneidad que la caracteriza, no ha querido irse sin presentar a los cuatro músicos de su banda ni a las cuatro bailarinas con las que baila muchas de sus coreografías, que también han intentado imitar con mayor o menor acierto muchas de las jovencitas que estaban en la Platea.

Tras unos 90 minutos de concierto ha puesto punto final a su primera actuación en Cap Roig interpretando, con todos los colores de su voz, la versión que en 2013 hizo Alejandro Fernández de "Procuro olvidarte", escrita por el compositor Manuel Alejandro y cantada por primera vez por Hernaldo Zúñiga.

La catalana llevará su exitosa gira "Play Tour" el próximo 20 de agosto a Peñíscola y dos días después a Málaga, a la que seguirán Cádiz y Madrid, y hasta diciembre también visitará otros escenarios como Albacete, Ponferrada, Bilbao, Barcelona, Zaragoza o Granada.