La pastilla que antes tenías en casa y que te puede salvar de un infarto: piden que siempre tengas una guardada

Esta es la pastilla que deberías de tener en casa

El infarto de miocardio sigue siendo una de las principales causas de muerte en España y en todo el mundo. Sus síntomas pueden aparecer de forma repentina y, en muchos casos, el tiempo de reacción es crucial. Por eso, cada vez más profesionales insisten en la importancia de conocer cómo actuar y qué medidas sencillas pueden marcar la diferencia en esos primeros minutos críticos.

Uno de esos profesionales es Miguel Assal , técnico de emergencias sanitarias con una fuerte presencia en redes sociales como Instagram o TikTok, que ha lanzado un mensaje claro y directo: hay una pastilla que antes estaba en todos los botiquines y que podría salvarte la vida ante un infarto. Y sí, se trata de algo tan simple como una aspirina.

LA ASPIRINA: LA PASTILLA QUE DEBES DE TENER EN CASA

En un vídeo que acumula miles de visualizaciones, Assal explica con claridad por qué este medicamento común debería volver a tener un lugar fijo en nuestros hogares. "La pastilla que antes teníais todos en vuestra casa y ahora ya no... te puede salvar la vida", dice con firmeza.

Se refiere a la aspirina, o más concretamente al ácido acetilsalicílico, un fármaco conocido por su capacidad para aliviar el dolor o la fiebre, pero que también tiene otra propiedad vital: actúa como antiagregante plaquetario.

Esto significa que, ante un infarto, puede ayudar a evitar la formación de coágulos en las arterias, responsables de taponar el flujo sanguíneo hacia el corazón. "Incluso podría romper el tapón que ya se está formando", añade Assal.

El mensaje va más allá de simplemente tener una aspirina a mano. Assal da una instrucción muy concreta que puede resultar determinante: "Media aspirina entre 250 y 300 miligramos. Y atento a este detalle: mastícala, aunque sepa mal".

POR QUÉ LA ASPIRINA TE PUEDE SALVAR LA VIDA Y CÓMO TOMARLA

¿Por qué? Porque muchas pastillas tienen un recubrimiento que retrasa su acción hasta que llegan al estómago. "Romperemos el recubrimiento entérico de la pastilla y el efecto será mucho más rápido que si lo hace el ácido de tu estómago", explica el técnico.

Este pequeño gesto puede acortar el tiempo en el que la medicación empieza a hacer efecto, algo esencial en una situación en la que cada minuto cuenta.

Tener una caja de aspirinas en casa no nos cuesta nada

Eso sí, Assal también insiste en que no todo el mundo puede tomar aspirina sin más. Hay excepciones importantes que deben tenerse en cuenta: "Siempre que no seas alérgico o hipersensible al ácido acetilsalicílico, ni padezcas úlceras digestivas o riesgo de hemorragia intestinal".

En esos casos, se deben valorar alternativas médicas que puedan cumplir una función similar, aunque no estén al alcance inmediato del paciente en casa. Lo importante, recuerda Assal, es conocer tu historial médico y actuar con responsabilidad.

Muchos podrían pensar que, ante la falta de aspirina, podrían tomar otro analgésico de uso común. Pero Assal es tajante: "Que sepas que ni el ibuprofeno ni el paracetamol tienen esta función".

Estos medicamentos no actúan como antiagregantes plaquetarios, por lo que no ayudan en caso de un infarto. Pueden aliviar síntomas, pero no previenen el taponamiento arterial ni mejoran el flujo sanguíneo, que es lo urgente en ese momento.

El mensaje de Miguel Assal es claro: volver a incluir una caja de aspirina en el botiquín doméstico puede ser una decisión que salve vidas. Hoy en día, con la pérdida del hábito de tener ciertos medicamentos básicos en casa, muchas personas podrían no estar preparadas para reaccionar ante una emergencia cardíaca.

La clave está en la prevención y la información. Saber reconocer los síntomas de un infarto (dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración excesiva, náuseas, malestar general), actuar con rapidez y, si es posible, tomar una aspirina en el momento adecuado puede aumentar notablemente las probabilidades de supervivencia hasta que llegue la asistencia médica.