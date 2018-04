¿Teléfono rojo? Volamos hacia Corea

Hace una semana, las dos Coreas crearon su propio teléfono rojo, que a partir de ahora comunicará de forma directa la Casa Azul de Seúl, residencia del presidente Moon Jae-in, con la Comisión de Asuntos Estatales de Pyongyang, que dirige Kim Jong-un.

Esta iniciativa supone un avance importante en las relaciones entre los dos países, que continúan en conflicto desde mediados del siglo XX y buscan acercar posturas hacia un ansiado tratado de paz. El viernes que viene se producirá la tercera cumbre entre ambos dirigentes en la militarizada frontera que divide ambos países, lo que servirá de marco para un encuentro posterior entre el presidente de Corea del Norte y Donald Trump.

El teléfono rojo de la Guerra Fría

Pero este no es el único teléfono rojo que está en funcionamiento. Para remontarnos al primero tenemos que retroceder hasta la Guerra Fría, período de constante distensión entre el bloque occidental y el bloque soviético, y a su acontecimiento culminante: la Guerra de los misiles cubanos de 1962.

Se trata de una fase crucial de la historia moderna, pues supuso una prueba de fuego para las relaciones que establecían los líderes de ambos bloques, J. F. Kennedy y N. Kruschov. Si no hubiera prosperado el diálogo y no se hubieran retirado los misiles de suelo cubano y turco, podría haberse desatado una guerra nuclear de catastróficas dimensiones para el mundo.

Con la lección aprendida, ambos presidentes acordaron crear una línea de comunicación directa entre el Kremlin y la Casa Blanca, una famosa “línea caliente” basada en el envío y la recepción de teletipos a través del telégrafo. La prensa decidió llamarlo teléfono rojo en alusión al color con el que se identificaba a los comunistas.

Fue así como se envió el primer mensaje, desde Washington a Moscú, el 30 de agosto de 1968: The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back 1234567890’. Los eventos que seguirían, como la Guerra de los Seis Días en Siria, permitirían corregir los frecuentes errores de traducción entre el inglés y el ruso para permitir una comunicación más fluida que rebajara la tensión entre ambos bloques.

Las mejoras tecnológicas en las comunicaciones permitieron establecer nuevas vías de contacto submarinas y por satélite. La primera vez que se utilizó un teléfono en formato físico fue durante el gobierno de George Bush padre en 1991, que lo utilizaba para comunicarse con Mijaíl Gorbachov durante el final de la Guerra Fría, la disolución de la URSS y, de manera notable, durante la Guerra del Golfo.

Hoy en día, la línea de teléfono sigue existiendo, pero ha dado paso al correo electrónico encriptado de alta velocidad, un método mucho más seguro de mantener la confidencialidad frente a las constantes violaciones de privacidad que se producen en la sociedad de la información. Podemos comprobar cómo, con el paso del tiempo, el teléfono rojo se ha ido convirtiendo en un mito, que tuvo mucha repercusión con la película ¿Teléfono rojo? Volamos a Moscú, de Stanley Kubrick (1964), pero que en sus orígenes no tenía la vertiente hablada que tiene hoy en día.