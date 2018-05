Marcelino, en COPE Valencia: “Si el club se propone renovarme, yo lo veo viable”

“Para sentirme reforzado no necesito nada. Necesito que todo siga como hasta ahora. Hay confianza absoluta, diálogo permanente, respeto y hasta cariño. Si el club se propone llegar a un acuerdo, yo lo veo bastante viable. De momento solo ha habido contactos informales. Hay tiempo”.

“Personalmente a Rodrigo no lo conocíamos, pero me parecía muy bueno. En las primeras dos semanas te das cuenta del nivel que tiene. Había que ayudarlo en lo posible para sacar el máximo rendimiento a sus cualidades. Los inicios no fueron fáciles, pero tras el partido del Levante encontró el gol y ha hecho una temporada enorme. Justamente ha ido a la selección, pero la virtud es del jugador”.

“Una cosa es que haya ofertas y otra es que se produzca el traspaso. Y hay que convencer al futbolista y la predisposición de Rodrigo es la de quedarse. Pero si llega una oferta irrechazable de un equipo top, tendrá que marcharse. No se va a ir ni a cualquier precio ni a cualquier sitio. En ese sentido estoy muy tranquilo”.

“Kondogbia va a estar en el VCF el año que viene en el 99,9 por ciento de las posibilidades”.

“Es pronto para hablar de fichajes. Estamos buscando perfiles, luego hay que acudir al mercado y te pueden dar una patada que te manda a otro lado. Cerrarnos a un solo nombre sería equivocarnos, hay que ser prudentes y pacientes. Así nos ha ido bien hasta ahora”.

“El asunto de los fichajes me quita tiempo de vacaciones, pero me gusta opinar. No es lo mismo fichar buenos futbolistas que buenos futbolistas para la filosofía de juego que tenemos y eso no es tarea fácil. Una vez identificado el perfil y el nombre hay que convencerle para que se venga”.

“La situación de Zaza no es más complicada que otra. Estamos muy satisfechos del rendimiento que ha ofrecido. Nada nos va a condicionar nuestra forma de actuar”.

“Jaume es un chico que todo entrenador quiere tener en su grupo. Prudente, trabajador, compañero y antepone el interés del colectivo por el suyo particular. Quizás le he dado menos minutos de los que se merece”.

“El VCF me ha permitido disfrutar de mi profesión. Ser una persona realizada, que no es poco”.

“Prefiero mirarme en el espejo del Atlético que en el del Sevilla para crecer. Es el ejemplo más cercano que tenemos, a pesar de estar muy lejos”.

“En el accidente de coche tuvimos el desenlace muy cerca. Te permite valorar las cosas. Doy gracias a Dios por estar aquí, por volver a vivir. Fue menos de lo que pudo ser. Lo pasé mal, pero la primera semana de mi madre fue muy complicada y yo me eché la culpa. Puedo volver a disfrytar de la vida”.

“El otro día en Mestalla me acordé de los que no están (se emociona recordando a su padre) con la clasificación de la Champions”.