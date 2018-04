El abogado de cuatro miembros de 'La Manada' va a pedir "inmediatamente" su puesta en libertad

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', ha afirmado que "inmediatamente" va a pedir la puesta en libertad de sus clientes, ya que las anteriores veces que lo ha pedido "el elemento distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga". En su opinión, en este caso, teniendo en cuenta que la pena fijada es de nueve años por un delito de abuso sexual, correspondería la puesta en libertad "dentro de un criterio de protección de presunción de inocencia, algo que desgraciadamente en este procedimiento en ningún caso ha existido".

Ha destacado que "los tres magistrados, por unanimidad, han absuelto a los cinco de todos los delitos de los que se les acusaba, es decir, del delito de agresión sexual, del delito contra la intimidad, de hurto solo a uno". Ha apuntado la posibilidad de que se haya buscado "un término medio buscando no descontentar a todos".

El abogado ha considerado "absolutamente injustificada" la condena, teniendo en cuenta que por ese delito no han sido acusados y por lo tanto no han podido defenderse, por lo que entiende que "falta el principio acusatorio y que por lo tanto esa sentencia es absolutamente irregular". "Desgraciadamente nos vemos sometidos a la situación de presión que hemos visto que ha derivado hoy incluso al parecer con actos de violencia, parece que el único objetivo es el de torcer la voluntad del tribunal en un momento determinado", ha señalado.

En opinión del letrado, "si bien es cierto que puede haber una condena por delitos del mismo tipo en una cadena hacia abajo, lo que no puede ocurrir es que se introduzca un elemento como el prevalimiento, elemento del que jamás nos hemos podido defender", ha explicado. Martínez Becerra todavía no había podido hablar con sus clientes, pero estaba convencido de que el fallo les ha caído como "un jarro de agua fría" porque todos contemplaban la inocencia y el tribunal "les ha dado la razón, son inocentes de una agresión sexual, de un delito contra la intimidad y cuatro de cinco del hurto"

LA ACUSACIÓN, "DECEPCIONADA"

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Morán, ha manifestado que está «decepcionado» con el fallo de la sentencia que condena a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual a los cinco miembros de La Manada. En el momento en el que abandonaba el Palacio de Justicia de Pamplona tras escuchar el fallo, Morán ha señalado que la condena por abuso, y no por agresión sexual, no era lo que esperaba. Preguntado por cómo ha acogido la sentencia, ha señalado que "todavía no voy a hacer manifestaciones", pero ha insistido en que "estoy decepcionado".