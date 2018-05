Vía libre para Carmen Moriyón

Vía libre para que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, sea la candidata de Foro Asturias a la presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas, que se celebran en mayo de 2019.

La actual presidenta del partido y portavoz en el parlamento asturiano, Cristina Coto, anuncia a través de un comunicado que "mi entorno más cercano es conocedor, desde hace mucho tiempo, de mi voluntad de dar paso y no batalla a las legítimas aspiraciones" de la alcaldesa de Gijón, y "desde este momento, me sumo a quienes piden a Carmen (Moriyón) liderar Foro, a la que animo a ello sinceramente".

El comunicado completo de la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto:

1º Tras la decisión adoptada el pasado jueves en reunión de la Comisión Directiva de FORO Siero convocada con carácter extraordinario, proponiendo a mi compañera Carmen Moriyón como candidata a la presidencia de FORO Asturias y, por ende, a las elecciones a la Junta General del Principado en 2019, decisión a la que se van adhiriendo compañeros de otros municipios, quiero expresar en primer lugar mi absoluto respeto por tales apoyos y mi plena toma en consideración de los mismos.

2º Deseo hacer constar que, una vez que mi cargo está a disposición de FORO desde que fui elegida Presidenta el 14 de marzo de 2015 y, en particular, desde la noche electoral del 24 de mayo del mismo año, añado que habría bastado con trasladármelo pues, al fin, el diálogo entre compañeros es el mejor instrumento de comunicación, y habría evitado el debate público al que venimos asistiendo desde el martes.

3º Mi entorno mas cercano, y me refiero a la Dirección Regional de FORO, es conocedor desde hace mucho tiempo de mi voluntad de dar paso y no batalla a las legítimas aspiraciones de la Alcaldesa de Gijón, pero por si las palabras no fueran suficientes, y una vez que se han adelantado los tiempos que marcan nuestros estatutos, desde este momento me sumo a quienes piden a Carmen liderar FORO, a la que animo a ello sinceramente.

4º En cualquier caso, una vez que se ha trasladado el deseo de “que haya apoyo general del partido”, apelación que me concierne, reitero el mío propio y considero que mi obligación es procurar que dicha aclamación transcurra con la mas absoluta normalidad.

5º Me siento muy honrada de presidir un partido plural, cuya libertad de expresión me enorgullece, integrado por muchas personas comprometidas y generosas a las que he de corresponder con la misma generosidad y a las que debo toda mi gratitud, al igual que a los 44.283 asturianos que apoyaron la candidatura que tuve el honor de encabezar en 2015 en unos momentos muy difíciles.

Cristina Coto 24 de mayo de 2018