Carmen Moriyón aún no da el paso

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, no despeja dudas sobre sus intenciones, después de que varios dirigentes locales de Foro Asturias, hayan postulado a la gijonesa como la mejor candidata para encabezar las listas del partido casquistas en las próximas elecciones autonómicas, que se celebran en mayo de 2019.

"Yo no estoy en ese tiempo ahora mismo -ha dicho Moriyón-, hay que respetar los tiempos porque hay mucha gente, en Foro, trabajando por un proyecto en el que todos creemos". La alcaldesa de Gijón no ha querido aclarar, siquiera, si seguirá vinculada a la política: "Yo tengo una trayectoria profesional previa y es difícil renunciar a ella; el apoyo me ha sorprendido y es ilusionante, pero la vida, igual que la política, tiene unos tiempos".

El secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, prefiere "no poner por orden mis preferencias" y asegura que "los militantes pueden manifestarse, pero los órganos directivos no". Hace referencia el fundador del partido al apoyo explícito que ha recibido Moriyón de la ejecutiva de Foro en Noreña. La regidora gijonesa también tiene el respaldo de dirigentes de Siero, Ribadesella, Aller y por supuesto, Gijón.

La que, de momento, no se ha pronunciado es Cristina Coto. La actual presidenta de Foro y portavoz casquista en la Junta General del Principado, que fue candidata a la presidencia de Asturias en los últimos comicios autonómicos, guarda silencio tras enterarse, por los medios de comunicación, de la corriente que ha surgido en el partido favorable a que Carmen Moriyón sea la nueva líder.