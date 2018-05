DIRECTO | Torra: "Defenderemos el modelo de escuela catalana"

Torra sobre inmigración: "Queremos tener un país de acogida y de interacción"

Torra: “Haremos hincapié el políticas de género”

Torra: "Tenemos un modelo de sanidad de éxito"

Torra: "Defenderemos el modelo de escuela catalana"

El diputado de la CUP Carles Riera ha advertido de que ve "muy difícil" y "bastante improbable" que los cuatro parlamentarios anticapitalistas apoyen los presupuestos de la Generalitat que presente a la cámara el próximo Govern de Quim Torra, aunque cree que este "no es el debate del momento inmediato".

Torra: "Con la república todos ganarán derechos, nadie perderá. Es apostar por el futuro por los 7 millones y medio de catalanes. La república catalana es libertad, igualdad y fraternidad y mirar hacia Europa y el mundo"

Torra: "Defender la república es defendernos a todos. La república somos todos”

Torra: “Seguimos apostando por el debate, el diálogo y las urnas”

Torra: “Una nación libre y próspera que garantice el bienestar: les hablo de una república de todos”

Torra dice que su mandato tiene el valor de provisional.

Torra: “Nuestro presidente en Carles Puigdemiont, seremos leales al mandato del 1-O”

10.35.- Torra saluda los familiares de los presos "exiliados": "Gracias por vuestro valor". Recuerda "a los que no pueden estar hoy aquí", como Puigdemont, Junqueras o Forcadell

Torrent abre la sesión con unos minutos de retraso y da la palabra al candidato Quim Torra que se dirige a la tribuna

10.34.- El líder de los socialistas, Pedro Sáchez calienta motores en Twitter: "Lo que leo de quien hoy será investido president de la Generalitat me preocupa mucho. Cataluña no se merece que le represente un president que tiene ideas xenófobas y machistas"

Los dferentes grupos comeinan a tomar asiento.

10.31. Estat Catalá es tendencia en Twitter a esta hora

10.31: A esta hora estaba previsto que empezara el pleno. Se retrasa

Este sábado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pedía al futuro presidente de la Generalitat, que "asumiera de una manera solemne sus competencias" y que "no se deje dirigir por nadie fuera de Cataluña".

También, si "decide representar y trabajar para todos los catalanes, para los 7,5 millones y no solo para una parte, para los que votaron por su opción política".

En otra entrevista a RAC1 esta mañana, Millo ha afirmado que el Ejecutivo retomará "automáticamente" el diálogo con la Generalitat cuando se invista a un nuevo presidente, "sea quien sea", y ha explicado que la formación de un nuevo Govern supondrá el fin de la aplicación del artículo 155.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, no se reunirá con el Rey Felipe VI para comunicarle en persona la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y se limitará a informarle, previsiblemente, por escrito y no como habitualmente solía hacerse en anteriores legislaturas.

Una tradición protocolaria que ya se rompió tras la investidura de Carles Puigdemont, cuando el Rey no recibió a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pese a que ésta sí solicitó un encuentro. Este es uno de los motivos, precisan las citadas fuentes, por las que Torrent no pedirá una audiencia con el Rey. Con este gesto Torrent quiere visualizar también su rechazo al discurso del Rey Felipe VI del pasado 3 de octubre, en el que "no se solidarizó con las víctimas" durante la actuación policial en la jornada del 1-O, y al hecho de que no se haya pronunciado sobre la "existencia de presos políticos en su Estado".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, cree que Quim Torra, que será investido presidente de la Generalitat, es una "calcomanía" de Carles Puigdemont y quiere incluso ir "más allá" en el desafío independentista, pero el Gobierno, ha advertido, estará "vigilante".

El portavoz de PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha descartado que Quim Torra vaya a ser un presidente "títere" y ha pronosticado para Cataluña una legislatura "potente" con una "buena sintonía" entre Torra y Carles Puigdemont, además de con todo el grupo parlamentario, incluido ERC.

El pleno del Parlament se iniciará a las 10.30 horas y está previsto que Torra exponga su programa de gobierno y, posteriormente, sea el turno de los diferentes grupos para replicar a sus palabras.

Si todo sigue el guión previsto, el aspirante independentista quedará investido como president gracias a los votos favorables de su formación y de ERC, así como la abstención de los cuatro diputados de la CUP, que este domingo decidió en una asamblea facilitar que Torra sea el 131 presidente de la Generalitat.

En la primera vuelta de su investidura, el candidato de JxCat reivindicó a Carles Puigdemont como presidente "legítimo" de la Generalitat y se comprometió a trabajar para construir la "república".

9.00 Torra, ha llegado poco después de las 9:00 horas al Parlament para someterse a la segunda vuelta de su sesión de investidura.

Toni Albir

Sigue en directo con cope.es la segunda votación del debate de investidura de Quim Torra, prevista para las 10.30 de este lunes. El candidato propuesto por JxCat será elegido este lunes nuevo presidente de la Generalitat gracias a las cuatro abstenciones de la CUP, casi cinco meses después de los comicios del pasado 21 de diciembre.