"Quim Jong-Torra representa la derecha más antisocial, más racista de Europa"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

De hoz y coz. En una nueva semana, en una semana que comienza con un día 14 de mayo, con un lunes, como todas las semanas, y que ya la primavera toma cuerpo. Hoy es un día soleado prácticamente en todo el país, a excepción de algo de lluvia en Galicia y en el Cantábrico después de un fin de semana muy intenso futbolísticamente, por ejemplo, con esa heroica victoria del Levante ante el Barça, rompiendo la imbatibilidad con el festival de Eurovisión que ha congregado a muchísimas personas delante de la pantalla.

Algunos dirán: "Bueno, pero que no gane o que la representación española..." Muy bien, la televisión española lo que le interesa es la audiencia de ese día, y la audiencia fue excepcional, espectacular. Y algunos se toman Eurovisión, vamos... Tan a pecho, tan a pecho que parece que estamos hablando de la Guerra de la Independencia, que la hubiéramos perdido ahora de repente. Bueno, mire, fueron dos jóvenes que, hombre, no están muy duchos en estas labores porque están empezando, pero bueno... Pues hicieron una representación lo mejor que supieron. Bueno, quizá no era el estilo más adecuado para este año, para otros igual sí, un poco más... Pero bueno, la cantidad de cosas que les están diciendo a estos dos chavales que han hecho lo mejor que podían, lo mejor que sabían, es algo soprendente. Además, que es un concurso de canciones, que no se pierden las guerras por estas cosas, eh.

Eso nos deja las puertas de una semana con varias noticias. Hombre, una de ellas es que Quim Jong-Torra va a ser elegido presidente de la Generalidad en las próximas horas porque esta especie de grupo tóxico, antisistema, tóxico literalmente para la democracia, estos hombres y mujeres de las Cup, van a apoyar a un tipo que representa la derecha más antisocial, más racista de Europa, a un tipo realmente de extrema derecha que está nombrado a dedo por otro para mantener la tensión durante unos meses antes de convocar unas nuevas elecciones, que obliga a retirar el 155 por el cual, la administración de Cataluña estaba en manos del Gobierno central pero que, desde luego, invita a tenor de todo lo que ha dicho, a que en los próximos tiempos haya que desempolvar otra vez el consabido artículo .

Porque... ¿ Qué es lo que ha propuesto Quim Jong-Torra? Sencilla y llanamente volver a la casilla cero: poner en marcha, de nuevo, los mismos procesos que han llevado a Cataluña a ser un territorio dividido, fraccionado, del que se van las empresas y en el que es imposible un discurso medianamente racional de las cosas. Literalmente imposible.

Bueno, pues eso, es Torra que va a prolongar el enfrentamiento social. Hombre, tiene varios peligros Torra en comparación con Puigdemont. Uno de ellos es que es bastante más culto y seguramente más inteligente. Pero representa lo que viene siendo la representación de labores por parte de o el ejercicio por persona interpuesta del poder en manos de Puigdemont. Le falta... Esta así de hacer una formación política que se llama “lo que diga Puigdemont”. No será la primera vez. “Lo que diga Balaguer”, acuérdense ustedes. Aquí en España se hizo con “lo que diga Lopera”. Fíjate tú como fue para el Betis “lo que diga Lopera”. Bueno, pues lo que diga Puigdemont.

Hoy, además de este asunto, hablaremos de una encuesta de 'El País' que presenta Metroscopia, que augura una caída histórica de PP y Psoe por el auge de los nuevos partidos y que presenta un escenario un tanto inverosímil, pero bueno... Luego si quieren lo discutimos. Ciudadanos con 29 puntos y luego, los otos tres ahí metidos con 19, un poco más, un poco menos. Podemos por delante de PP y Psoe con solamente unas décimas, ¿no? Miren, parece a veces una copia de las que también hubo antes de las anteriores elecciones y que decían tres cuartos de lo mismo, y luego pasó lo que pasó.

Les aconsejo hoy vivamente la lectura del diario 'El Mundo'. Particularmente un trabajo de Fernando Lázaro en el que entrevista a María José, la novia del teniente de la Guardia Civil agredido en el bar 'Koxka'. Agresión por la cual la Fiscalía pide la calificación de delito de terrorismo a los agresores. Agresores que han sido apoyados por el Gobierno navarro. Es decir, los que patearon a dos guardias civiles y sus novias. Dos mujeres, por cierto, chicas, dos mujeres, dos mujeres, eh. A ver, organizaciones feministas de amplio calado en España. Dos mujeres, dos mujeres pateadas, que se os ha olvidado decir cosas. Ay, esa selección selectiva de las víctimas a veces, ¿verdad? Bueno, pues, Maria José cuenta que tiene que dejar Alsasua porque gana el terror, porque gana el miedo, porque han amenazado a su padre, porque le dijeron que tenía que callarse la puta boca en el juicio, porque ha perdido a sus amigos que han cedido a la presión.

Ese es el pos escenario de la disolución de ETA, que es la continuación por otros medios de todo el entorno de ETA. De todo ese entorno, si decíamos tóxico, esto no es tóxico, es criminal directamente contra la gente. La presión insoportable contra la gente, contra determinados individuos, contra determinadas personas.

Y otra de las noticias del día, en el mundo entero, desde luego, se va a venir hablando mucho, es la decisión de Donald Trump de cumplir una de sus promesas electorales y abrir la embajada de EE.UU. en Jerusalén.

Usted dirá: ¿Qué más da que esté en Jerusalén que esté en Tel Aviv? No, no, cambia mucho la cosa. Cambia mucho la cosa en atención al proceso histórico y a la evolución del proceso histórico desde la creación del Estado de Israel en 1947, la aprticipación de Naciones Unidas... Cuando se decidió aquello, se decidió que Jerusalén sería una suerte de Corpus separatum, eh.

Queridos niños, atendamos a cómo era la situación entonces. Ese Corpus separatum en realidad estaría gobernado por una autoridad internacional, pero nada más constituirse el Estado de Israel se produjo una invasión árabe de sus territorios que, por supuesto, Israel repelió y venció. Pero Jordania se quedó con una parte de los territorios de Jerusalén este. Cuando se produjo la Guerra de los seis días, que fue una guerra preventiva que Israel promulgó contra sus vecinos, quedándose... Pues acuérdense, los Altos del Golán, Sinaí, Gaza, Cisjordania, etcétera, etcétera, recuperó la parte este de Jerusalén y ya todo Jerusalén estuvo controlado por Israel.

Eso hizo que el Knéset, el Parlamento de Israel, creara, promulgara, lo que se llamó la ley de Jerusalén, conforme Jerusalén formaba parte ya como capital del Estado de Israel y allí nadie tenía nada que hacer.

Naciones Unidas lo que dijo que la anexión violaba la ley internacional y entonces aconsejó a todas las... Aconsejó, vamos... Dijo que todas las embajadas que había allí, que tampoco eran tantas, se tenían que ir. Y se fueron. Pues eso, Holanda, Costa Rica y unas cuantas más. Se fueron de Jerusalén a Tel Aviv y nunca más ninguna había vuelto. Hasta ahora que Trump ha decidido poner en práctica lo que decidió, por cierto, el Congreso y el Senado norteamericano en 1995, que enviar la embajada a Jerusalén. Es verdad que también decía que cada seis meses eso podía ser valorado por el presidente, que hasta ahora todos han valorado que no lo iban a hacer, pero ha llegado Trump y lo va a hacer.

Y va a enviarlo a Jerusalén porque, además, entre otras cosas, dice que es una promesa electoral suya. Va a estar en Jerusalén oeste, no sería lo mismo detrás de la línea verde en Jerusalén este. Seguramente va a estar en Jerusalén oeste. Ya veremos si eso... En fin, los israelíes están felices pero como perdices. Exactamente igual de irritados están los árabes. Un poquito más de gasolina a la zona que es lo que justamente hacía falta.