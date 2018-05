Torra, nuevo presidente de Cataluña: "Haremos república catalana"

El Parlament ha investido en segunda votación y por mayoría simple, a Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, gracias a los 66 votos a favor de JxCat y ERC y las cuatro abstenciones de la CUP, 199 días después de la destitución del Govern de Carles Puigdemont. "Haremos república catalana", han sido sus primeras palabras.

Torra, que ha recibido los 65 votos en contra de Ciudadanos, el PSC, Catalunya en Comú-Podem y el PPC, toma pues el relevo de Puigdemont, tras los intentos fallidos de investir de nuevo al expresidente de la Generalitat, a Jordi Sànchez y a Jordi Turull.

De acuerdo con el Estatut, una vez investido, Quim Torra -que se convierte así en el president número 131 en la historia de la Generalitat- será nombrado por el Rey, este nombramiento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y tendrá efectos a partir de la toma de posesión, que debe tener lugar dentro de los cinco días posteriores al nombramiento.

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya anunciado que el candidato de JxCat ha obtenido la mayoría suficiente para ser investido, los diputados del hemiciclo se han puesto en pie -la mayoría de los de la oposición, sin aplaudir-, mientras Torra se abrazaba con la portavoz de su grupo, Elsa Artadi, a su lado.

Inmediatamente después Torra se ha dirigido al pasillo del hemiciclo para saludar al resto de líderes parlamentarios: primero Sergi Sabrià (ERC), con quien también se ha fundido en un abrazo, y a continuación ha dado la mano a Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Xavier García Albiol, Carles Riera y Xavier Domènech.

Posteriormente, Torrent le ha invitado al atril de oradores para pronunciar su primer discurso como president investido, y después han sonado los acordes del himno de Cataluña, "Els Segadors", con el que ha concluido la sesión

Torra ha defendido en la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament la creación de una "república también para España" y ha pedido a las formaciones partidarias y contrarias a la independencia que hagan "autocrítica" por lo ocurrido en los últimos meses.

En su intervención Torra ha asegurado que la "libertad" que quiere para Cataluña también la desea "para todos los pueblos" y ha afirmado: "La libertad tiene nombre de república: república catalana y república española".

"Es hora de que evaluemos las lecciones aprendidas en los últimos meses", ha planteado Torra, que ha recalcado que es necesario hacer "un punto de autocrítica" y se ha mostrado dispuesto a ser "el primero" en hacer este ejercicio.

Así, ha "lamentado" los polémicos tuits que publicó en 2012 y 2013, en los que refería de forma despectiva a "los españoles" y, aunque considera que están "sacados de contexto", ha reiterado sus disculpas y ha recalado que "de ninguna manera" su intención era ofender: "Me sabe mal si he podido utilizar alguna palabra inconveniente. Me arrepiento, no volverá a pasar", ha agregado.

Sobre el independentismo, ha admitido que "no hemos hecho bien algunas cosas", pero también ha pedido autocrítica a las fuerzas que dieron apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que a su juicio es "imprescindible que rechacen" la prisión preventiva de los presos soberanistas y la "criminalización de las ideas", y ha insistido en su apuesta por el "diálogo"