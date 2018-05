El durísimo ataque de Arrimadas a Torra: "Usted defiende un discurso identitario, excluyente y xenófobo"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha opinado que el candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, "representa el pasado" en la Europa del siglo XXI con su discurso "identitario y excluyente", que defiende la "xenofobia", y ha avisado que no pretende "recuperar" la instituciones catalanas sino "cargárselas". Durante su intervención en el segundo día del debate de investidura en el Parlamento catalán, Arrimadas ha criticado de nuevo escritos del futuro presidente de la Generalitat, ya que denotan que es una persona, ha dicho, "cuya ideología queda clara" en los mismos, al defender la "xenofobia, la identidad excluyente y el populismo". "Lo que usted representa es pasado, es anacrónico en la Europa del siglo XXI", le ha espetado la también portavoz nacional de Ciudadanos al candidato y, en este sentido, ha advertido de que la lucha contra este "nacionalismo excluyente" no es una "opción" sino una "obligación".

Arrimadas, además, ha alertado de que Torra no quiere "recuperar" las instituciones catalanas cuando se levanten las medidas del 155, sino "cargárselas" con su anuncio de crear el 'consejo de la república', la 'asamblea de electos' y con su insistencia en que el president "legítimo" es Carles Puigdemont, un "fugado de la justicia" tras dar un "golpe de Estado". "Los que queremos recuperar las instituciones somos nosotros y no ustedes", le ha dicho.

La dirigente de la formación naranja ha criticado así que Torra "se reafirme en el choque" y que, además, "pretenda superarlo", por lo que ha cuestionado su oferta de diálogo lanzada en su discurso de investidura. En este contexto, Arrimadas ha anunciado que quiere impulsar una unidad entre las formaciones constitucionalistas, dada la "gravedad" del perfil del candidato propuesto para la presidencia de la Generalitat.

Pero también, Arrimadas ha dirigido sus críticas hacia el Gobierno de Mariano Rajoy por no recurrir el voto delegado de Carles Puigdemont y de Toni Comín, votos determinantes para que la investidura de Quim Torra salga adelante. "Esto no es normal es un país democrático. (...). Es indignante", ha lamentado la líder de Ciutadans al final de su intervención en el Parlament.

ICETA LE EXIGE RESPETO A LA LEY

El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha exigido por su parte a Torra que respete el marco legal vigente, evite la "fractura" e inicie un diálogo con el Estado para abordar cuestiones como la mejora de la financiación o la lista de 45 peticiones de la Generalitat. En su intervención durante la segunda sesión del pleno del Parlament de investidura a la presidencia de la Generalitat, Iceta ha dejado claro que su partido "respetará la legitimidad del president, siempre que su ejercicio se produzca en el marco legal vigente".

Por ello, ha preguntado a Torra si, como president, "respetará el marco legal vigente"; si será "capaz de asumir que Cataluña está formada por todos los ciudadanos de Cataluña, también los que hablan castellano o se sienten españoles"; cuál será su contribución a "evitar la fractura y recoser la sociedad"; y si establecerá un diálogo con las instituciones del Estado.

Le ha advertido de que "ni proceso constituyente ni proyecto de constitución catalana tienen cabida en el marco legal" y, rememorando "la experiencia de la pasada legislatura", ha sugerido que "no querría que su presidencia fuera la zona cero de las instituciones de autogobierno" o las "arrasara". Iceta también ha aludido a un artículo de Torra de 2011 referente a la "raza" socialista: "¿Es etnicismo o no? ¿Es supremacismo o no? ¿Qué demonios es esto?", le ha interpelado, recordándole que "cualquier esencialismo es la amputación de nuestro pueblo y que "ningún socialista catalán consideró nunca que las cuestiones de identidad pasaran por encima del concepto de ciudadanía".

ALBIOL: "RAJOY NO VA A NEGOCIAR CON USTED TROCEAR ESPAÑA"

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha advertido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se va a sentar a negociar "cómo se trocea España", después de que Torra haya vuelto a apelar al diálogo en su discurso de hoy. En su intervención desde el atril del Parlament, en el pleno de la investidura catalana, Albiol ha señalado que Torra ha evidenciado "que el gobierno de Cataluña estará en manos de un hombre decidido a convertir en invisibles" a todos aquellos catalanes que no piensan como él, que dice que somos "forasteros". "Está en su mano que el autogobierno de Cataluña no se tenga que volver a intervenir", ha advertido el dirigente popular, que se ha preguntado por qué Torra no plantea una reforma "que pueda tener encaje en el marco legal".

Asimismo, ha sostenido ante Torra que "sería mejor que se siente a hablar de lo que de verdad preocupa a los catalanes" y le ha reprochado que en su intervención de hoy se haya limitado a leer "el programa electoral de Junts per Catalunya".

Para Albiol, "es evidente" que el candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat "quiere seguir instalado en el conflicto" y que, por contra, son "muchos más" los catalanes que apuestan por la "sensatez".