En una entrevista al diario escocés 'The National', el abogado de la exconsejera de ERC Clara Ponsatí, manifiesta que en el caso de que su clienta fuera extraditada a España sería encarcelada "durante cuatro años sin juicio" y, si la condenaran por los delitos de rebelión y malversación permanecería "hasta 33 años" en 'prisión.

"Este caso hará historia porque se trata de un enjuiciamiento político y, por primera vez en Escocia y en el Reino Unido, se verá a un gobierno extranjero enjuiciado por abusar del proceso. La realidad de lo que estamos hablando aquí es una sentencia de muerte. El Gobierno español no rehusará imponer la sentencia máxima", ha manifestado Aamer Anwar.

En la misma entrevista, ambos han coincidio en afirmar que la audiencia que debe resolver su extradición "hará historia", y acusaron al Estado de "venganza": "Esto no se trata de justicia, esto es venganza, esto es un secuestro. Siento que no hay forma de que España pueda argumentar que es una democracia cuando se comporta como lo está haciendo", dice Ponsatí.

