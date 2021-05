Schlichting: "Todo apunta a que vuelve al bipartidismo después de la multiplicación de partidos tras el 15M"

¡Muy buenos días España! Atención que va a haber 36 grados en Murcia y Sevilla, primeros balbuceos del verano en este 16 de mayo. En Galicia, Cantábrico y el Pirineo habrá nublados y lluvias, pero el resto de España saborea un fin de semana sin estado de alarma y con terrazas y jardines hasta arriba.

Las playas se llenaron ayer, en Canarias se han multiplicado las reservas un 119 por 100 y en ciudades como Madrid la noche volvió a ser joven. Tráfico nutrido, a pesar de la operación salida, bares llenos, terrazas petadas y, una vez que se produjo el cierre, a las doce, reuniones de jóvenes en las esquinas con las bolsas de plástico que ocultan las botellas de alcohol para el botellón de final del estado de alarma. Mucha policía en las calles y luces azules por toda la ciudad para intentar disuadir.

En Barcelona un dispositivo conjunto de la Guardia Urbana y los Mossos, con unos 300 agentes, desalojó sin especial dificultad el Born y las playas una vez pasadas las once, horario de cierre de los establecimientos. Si en las noche del viernes fueron desalojadas de las calles 7.000 personas para evitar consumos masivos de alcohol, sin distancias ni mascarillas, las escenas se han repetido ayer. Sólo el viernes se pusieron 400 multas.

La afluencia fue similar a una noche de antes de la pandemia y con muchos turistas franceses e italianos.

DESCANSE EN PAZ, SARGENTO GRAU

Y me vaís a permitir esta mañana un instante en memoria de una mujer que ha dado la vida por nuestros país. Hoy son los funerales y la misa con salva de honores de la sargento de artillería Débora Grau Serra, de 33 años, fallecida el viernes en Alicante cuando enganchaba un obús de artillería al camión tractor. Era natural de Badajoz y pertenecía al Regimiento de Artillería de Costa número cuatro con sede en San Fernando (Cádiz). Que uno de nosotros decida dedicar su vida a defendernos a todos, es tarea que debe agradecerse. Un abrazo a su familia y nuestras condolencias a todo el Ejército de Tierra. Descanse en paz la sargento Grau Serra.

BOMBARDEOS

Y de ejército, pero no es son de paz, tenemos que hablar al referirnos Tierra Santa. Israel ha bombardeado Gaza de nuevo y ha destruido esta noche el edifico que albergaba algunas de las principales agencias de prensa. Los compañeros han estado filmando desde el exterior los impactos impresinantes de las bombas contra la torre donde estaban instaladas entre otras las oficinas de la telvisión catarí Al Yazira y la agencia norteamericana Associated Press. Según Israel, el edificio albergaba activos militares del grupo terrorista Hamás. Los periodistas recibieron una hora para desalojar y no pudieron sacar sus infraestructuras.

El responsbale de prensa de la Casa Blanca protestó por los hechos como una ataque a la prensa independiente. El presidente Biden había llamado ayer los representantes de ambos países, el presidente Netanyahu y el responsable de la autoridad palestina, Mahmud Abbas, sin que sus esfuerzos tuviesen resultados.

In the X aniversario del 15-M todo apunta a que tras la multiplicación de partidos se vuelve al bipartidismo

Según los ultimos datos del ministerio de salud de Gaza hay 139 muertos y más de mil heridos. En Israel han fallecido nueve personas como consecuencia de los 200 cochetes lanzados por las facciones palestinas. La pequeñas comunidad católica de Gaza se encuentra atrapada en mitad del conflicto. El edificio que más daños ha sufrido es el convento de las Hermanas del Rosario de Jerusalén. Paredes y ventanas han sido dañados. Tanto los repsentantes religiosos en Israel como los obispos españoles han solitiado oraciones y esfuerzos para lograr un alto el fuergo.

El consejo de seguridad de la ONU ha convocado para hoy una reunión de urgencia y los EEUU ha enviado un representante a Tel Aviv para intentar potenciar el diálogo. El estallido de estos enfrentamiento se produjo con el final de ramadán musulmán, con la excusa, entre otras cosas, del desalojo de familias árabes de un barrio de Jerusalén porque los colonos judíos esgrimieron títulos de propiedad comprados a ciudadanos judíos antes del establemciento del estado de Israel. Una excusa más que, como desde hace décadas, oculta los intereses electorales de Hamás y la mano inflexible de Israel, que lleva luchando a sangre por sus territorios desde que el final del Holocausto llevase a la fundación del estado en Oriente Medio. Es horrible para nuestra generación, por ejemplo, haber crecido siempre con esta guerra y verla recrudecerse periódicamente. Desde 2014 no había habido disturbios de esta magnitud.

García Page recomienda volver a posiciones clásicas y distanciarse de la herencia de Pablo Iglesias



MOVIMIENTOS EN EL PSOE

Y comentaros que en el PSOE se mueven cosas desde las pasadas elecciones de Madrid. Así como antes de ayer el líder gallego del PP; Nuñez Feijoo, recomendaba a Casado distanciarse de VOX, en el partido socialista el barón de Castilla La Mancha, García Page, recomienda hoy en entrevista en la prensa volver a posisicones clásicas y distanciarse de la herencia de Pablo Iglesias. También Alfonso Guerra hace duras declaraciones señalando que la izquierda no es capaz de defender España. Es interesante que, en el X aniversario del 15-M todo apunta a que la multiplicación de partidos que se produjo con el surgimiento de Ciudadanos o Podemos se vuelve a reconducir al bipartidismo.

En Ciudadanos por ejemplo, muchos de los líderes clásicos te dicen que el propio Albert Rivera, que actualmente trabaja para un bufete y vive en Andalucía, está llamado a integrarse en el PP.