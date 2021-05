Ana Samboal: "Los indultos amenazan con partir en dos al Partido Socialista"

Si observamos los apoyos que obtuvo Pedro Sánchez en las primarias que le dieron la secretaría general del Partido Socialista veremos que se corresponde casi milimétricamente con los que está obteniendo ahora a su decisión de otorgar el indulto a los presos separatistas en Cataluña.

Entonces vimos un PSOE partido en dos. Sánchez jugó a sumar las minorías y le dio la victoria. Susana Díaz, su contrincante, a unir al PSOE clásico. Al socialdemócrata de corte europeo. Esa división, que entonces fue clara, ahora es muy patente con el asunto del futuro de los separatistas catalanes y amenaza con partir en dos al Partido Socialista.

Uno, el que se inició con Zapatero y continúa Pedro Sánchez. Dos, el viejo partido o el clásico, o el socialdemócrata de corte europeo. A medida que se toquen las líneas rocas que marca la ley, la Constitución, se evidenciará más esa fractura que amenaza con romper a uno de los pilares clásicos en el Parlamento del Régimen del 78.

A eso hay que achacar el aviso a navegantes que Iván Redondo, el director del Gabinete del Presidente, en una comparecencia inédita por su contenido en el Congreso de los Diputados, ha lanzado "yo no me voy, yo por un barranco me tiro con Pedro Sánchez, hasta el final con él". ¿Se lo está diciendo a la opinión pública, a los ciudadanos o a los barones socialistas?