Juanma Castaño: “Tengo la enorme fortuna de coincidir con el mejor equipo de deportes de la radio en COPE"

Los inicios en la radio fueron buenos al lado de “gente de la que aprendí mucho” con gente que tiene mucho aprecio no solo profesional sino personal: “Muchos de ellos son algunos de mis mejores amigos” Unos inicios que dieron paso con los años al programa que dirige cada día, El Partidazo de COPE. “El programa no lo hago yo, es un equipo muy extenso, no solo en Madrid, sino en todas las emisoras.” Destaca que el propio programa es muy coral. Castaño afirma que los días buenos se ven salvados gracias a los días buenos del equipo y viceversa.