La advertencia de Abascal a Bélgica si no extradita a Puigdemont, entre lo más leído en COPE. Al parecer, el lider de Vox ha lanzado una amenaza a Bélgica si no entrega a Pugidemont a España. En su perfil oficial de Twitter lanzaba la amenaza: “Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras". A esto, añadía: "Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune”.