Una joven ebria que agredió a un hombre en Santander, entre lo más visto de la semana

1. El inusual look de Pablo Iglesias durante su entrevista en televisión que no ha pasado desapercibido

Pablo Iglesias acudió a una entrevista en Antena 3 durante el informativo de las 21:00. En esta, ha hablado de muchos de los temas de actualidad, haciendo especial hincapié en la investidura que fracasó. Pero ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido. Un simple detalle relativo al 'look' que el líder morado ha lucido durante la entrevista. Suele ser habitual en Iglesias ir con camisas blancas, metidas por dentro de los pantalones y escrupulosamente arremangadas. En algunas ocasiones, como el debate precio a las generales, también optó por vestir así, lo que fue duramente criticado por las redes.

2. La advertencia de Herrera a Iglesias y Sánchez sobre el posible adelanto electoral

Carlos Herrera, que este miércoles ha presentado oficialmente en antena a la popular periodista Pilar García Muñiz, ha aprovechado para opinar sobre la posibilidad de una nueva convocatoria electoral. ¿Habrá elecciones el 10 de noviembre? “Me inclino a que sí, pero no del todo. Las negociaciones entre Sánchez y Podemos están condenadas, malditas, porque Sánchez no puede pretender que no le apoyaran con una vicepresidencia y tres ministerios y que ahora lo hagan sin dar nada a cambio”.

3. Una joven ebria agrede a un hombre en Santander

Las redes sociales han convertido en viral un vídeo en el que se puede ver cómo una joven en evidente estado de embriaguez agrede en varias ocasiones a un hombre en mitad de la calle mientras este intenta tranquilizarla. La escena grabada por un testigo con su teléfono móvil dura un minuto y durante ese tiempo la joven le recrimina en varias ocasiones que haya hablado con una amiga y posteriormente le agarra del cuello, le da una patada a la altura de la ingle y le propina varios manotazos.

4. Carlos Herrera presenta en antena Pilar García Muñiz: He venido a ser su pareja

Poco queda ya para que la Cadena COPE arranque su nueva temporada el próximo 2 de septiembre. Entre las novedades se encuentra la incorporación de la periodista Pilar García Muñiz, rostro familiar de los informativos de TVE, que acompañará a Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' y que este miércoles ha sido presentada oficialmente por el comunicador en antena. “Pilar es un gran descubrimiento para COPE esta temporada. He venido a ser su pareja, a estar a su lado y aprender de ella todos los días. Nos lo vamos a pasar muy bien, estoy muy contento”, señalaba el comunicador recién llegado de su último polígono de verano.

5. Así ha sido el debut de Pilar García Muñiz en Herrera en COPE

Pilar García Muñiz ya es COPE. La periodista ha hecho este miércoles su debut en antena junto a Antonio Herraiz a las seis de la mañana. En la primera hora del programa "Herrera en COPE", la comunicadora ha comenzado su trayectoria en el mundo de la radio informando a los oyentes de los titulares de la actualidad en este 21 de agosto. Unos minutos antes, Pilar García Muñiz ha compartido con COPE.es sus impresiones en los instantes previos al esperado debut. "Estoy comprobando que el continente es muy diferente al de la televisión, pero el contenido es el mismo. Al final, se trata de contar noticias. Y es lo que vamos a hacer: contar toda la actualidad del día cada mañana a partir de las 6 en 'Herrera en COPE'.