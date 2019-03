La respuesta de Herrera a Rufián y la corrección de Pablo Motos a Sánchez, los vídeos más vistos en COPE

1. Herrera contesta a Rufián tras mofarse de la letrada «atrapada» y «acosada» por el independentismo

Carlos Herrera ha aprovechado su editorial de esta mañana para comentar este “pacifismo” que tanto han vendido los letrados de la defensa de los acusados del independentismo catalán. “Se mofaron de ella. El letrado de la defensa se quejó de que no diese la cara. Ya la habrán publicado seguramente en TV3. Está recibiendo de amenazas de violación de muerte. ¿Quieren que la reconozcan por la calle para que la violen, la amenacen y la hagan sufrir?”, ha preguntado.

2. La certera respuesta de Herrera al actor de TV3 que insultó a Arrimadas

El humorista Toni Albà, referente del independentismo y habitual en programas de humor de TV3, la llamó la semana pasada "puta" en las redes sociales. "Uno de los grandes muñidores del odio, que se llama Toni Albà y es un pobre mediocre, la llamó 'puta' directamente. Oiga, y no ha salido ningún colectivo de mujeres a defender a Arrimadas. Yo no he oído a ninguna lamentarse, rasgarse las vestiduras y decir que cómo se puede ser tan machista. Porque esto va de según a quién insultes. Según a quién se insulta, se le aplica una lección de machismo o no. Ya pasó cuando Pablo Iglesias dijo una animalada sobre Mariló Montero. Si no eres de la secta, te pueden insultar o lo que sea porque no es reivindicable".

3. La reacción de Herrera frente a la portavoz del PSOE que alerta sobre «la manada de la ultraderecha»

Carlos Herrera ha escuchado este audio en la sección 'los sonidos del día' a las 8:10h y ha respondido antes “lo perverso” de esta situación. “La Manada, unos delincuentes condenados por abuso sexual que son para esta señora igual que los políticos elegidos en Andalucía”, ha dicho. El comunicador de 'Herrera en COPE' ha detallado que estos políticos, a los que menciona la portavoz, son los mismos que “han ganado las elecciones al Partido Socialista”. Ante la comparación de la socialista con el grupo 'La Manada' ha exclamado: “¡Vaya salvajada! ¡Vaya salvajada!”.

4. El tuit de Rufián sobre el 'procés' criticando a Vox y que se ha vuelto en su contra

El exdelegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo, se ha referido durante su declaración en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo a la "trampa del Fairy" como uno de los tipos de agresión que sufrieron los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O. Según su declaración como testigo, consiste en verter detergente para que el agente resbale y caiga al suelo "y luego les patearan la cabeza". A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Millo ha recordado como a partir del 2 de octubre estuvo visitando a los funcionarios alojados en los barcos que atracaron en el Puerto de Barcelona porque "tenía interés en conocer la impresión de lo que habían vivido", y ha calificado sus testimonios de "estremecedores".

5. Pablo Motos desvela una afirmación falsa de Pedro Sánchez en su libro 'Manual de Resistencia'

Motos le respondía así durante su entrevista con la periodista de 'La Sexta', Mamen Mendizábal: "No quiero ser aquí como que estoy ajustando cuentas ni nada, pero hay una cosa que es inexacta que tiene que ver con este programa. Porque Pedro Sánchez cuenta que él fue el primer político que vino a El Hormiguero y ya después vinieron los demás. No es cierto. Antes de él habían venido 11 políticos de primer nivel: Carmen Calvo, José Bono, Cañete, Anasagasti, Revilla, Toni Cantó..."