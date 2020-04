El reproche de Herrera al 'doping' de Sánchez con los test, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Miren en el ranking que elabora el portal ‘Our world in data’, España ni salía en estas cosas de los test, este mide las pruebas que realizan los países por cada 1000 habitantes es que España ni aparece. Bueno pues ¿quién se basa en ese portal para elaborar sus estadísticas? La OCDE, es decir, todo este tiempo España ni salía en el ranking de la OCDE de países que más pruebas realizan a la gente. Bueno pues a 27 de abril, el Gobierno ha considerado que ya tiene algo medio decente, algo para que ni se le caiga la cara de vergüenza para mandar a la OCDE y ¿qué ha hecho? En contra del criterio de la OCDE ha contabilizado los PCR, la polimerasa, el dato que utiliza el gobierno solamente cuando le conviene dar pocos datos de contagiados pero también ha enviado, ¡oh sorpresa! el de los test churretes, el de las pruebas rápidas. En la OCDE, que deben ser unos benditos, han aceptado esa suma que no hace con otros países, pero buen, pues aun así, aun dopando los datos España sale octavo no el primero, octavo sin los test rápidos, solo con los PCR España está por el 17 el 16 de los lugares. Ángel Guría que es el secretario general de la OCDE y ya tiene muchos años para tragarse trolas y embustes de todos estos, ¿dónde están los verificadores? Lógicamente ya la oficina de Moncloa, lanzó un tuit inmediatamente de qué buena noticia, la OCDE nos coloca entre los 10 países que más pruebas realizan, pero qué embusteros qué embusteros. A 27 de abril, así funciona la propaganda y el maquillaje creativo para tapar la mala gestión.

MONCLOA

El presidente Pedro Sánchez ha protagonizado un momento embarazoso en su rueda de prensa de este martes. Durante la comparecencia para dar cuenta del plan de desescalada que se seguirá en España, el líder del Ejecutivo ha cometido un desliz geográfico que no ha tardado en saltar a las redes sociales.

Vídeo

Antes de hacer disparates con leyes, aprovechando que estamos con un estado de alarma y un gobierno de mentirosos, le aconsejaría, señora ministra, que se diera una vuelta por un centro especial, y hablara con los profesores, y se diera cuenta de que hay docenas y docenas de clases de discapacidad, y que los hay apáticos, y agresivos, y mansos y rebeldes, y listos y retrasados, y que desde su despacho no puede arreglar la discriminación social. Porque España no es la película “Campeones”, señora ministra, y en los restaurantes algunos maitres, cuando entras, y se dan cuenta que mis cuñados no son Julia Robert y Brad Pitt nos esconden en alguna mesa alejada, y en mi urbanización, en la piscina, un vecino me dijo si lo de mis cuñados era contagioso, y le contesté que lo más contagioso era la estupidez humana, la tontería contemporánea, esa que exhibe usted con la inclusión, sin tener ni puñetera idea de la complejidad del problema. Es una lástima que mis suegros hayan muerto, porque cuando dijo usted la enorme melonada de que los hijos no eran de los padres, tenían que haberle explicado lo que significa sacar adelante una familia con cinco hijos, dos de ellos con problemas desde su nacimiento. Pero como es usted una ignorante en discapacidad intelectual, si sigue en su empeño, le llevarán un par de centenares de nuestros chicos a la puerta de su ministerio a ver qué hace. Y vendrán las cámaras de televisión. Y la gente se preguntará si la discapacidad intelectual es de los chicos o lo padece la señora ministra".

Vídeo

El Gobierno ha diseñado un plan de desconfinamiento en cuatro fases que arrancará el 4 mayo con la reapertura de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad. Todas las medidas se aplicarán por provincias o islas y terminarán de aplicarse a finales de junio, cuando se dará por recuperada la normalidad.

"Estaremos en la nueva normalidad si la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios", ha advertido el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, al anunciar el plan tras el Consejo de Ministros de este martes.

Cada fase durará dos semanas y se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar. Después se pasará a la etapa de la "nueva normalidad" en la que continuarán las medidas de control y el uso de material preventivo.