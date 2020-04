El error geográfico de Sánchez que hace enfurecer a los andaluces

El presidente Pedro Sánchez ha protagonizado un momento embarazoso en su rueda de prensa de este martes. Durante la comparecencia para dar cuenta del plan de desescalada que se seguirá en España, el líder del Ejecutivo ha cometido un desliz geográfico que no ha tardado en saltar a las redes sociales.

El error geográfico de Sánchez

Ya en el turno de preguntas, Canal Sur ha cuestionado a Sánchez, entre otros asuntos, si el confinamiento acaba o no dentro de las provincias. “Solamente se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales. Pero no a la casa de tu amigo o no a la casa de un familiar […] Por ejemplo, pongamos el caso de la provincia de Almería y la provincia de Cádiz. Si usted vive en Almería y está en la fase 2 y Cádiz está en la fase 3, pues lógicamente no podrá ir de Almería a Cádiz”, ha sido la respuesta del presidente.

Sánchez ha dado a entender que ambas provincias de Andalucía son limítrofes, cuando la realidad es que hay más de 435 kilómetros de distancia entre una y otra. Lo cual ha provocado la burla generalizada en Twitter.

“Le han preguntado a Sánchez si se puede viajar a la provincia limítrofe si esta está en una fase más avanzada (la respuesta es no) y él ha contestando poniendo de ejemplo Almería-Cádiz. ¿Limítrofes??????? ¡¡Le podéis pasar un mapa al presi!!”, ha comentado un usuario. Que, por supuesto, no ha sido el único en tirar de mapas para demostrar lo lejos que están entre sí ambas localizaciones.

Le han preguntado a Sánchez si se puede viajar a la provincia limítrofe si ésta está en una fase más avanzada (la respuesta es no) y él ha contestando poniendo de ejemplo Almería-Cádiz.

¿Limítrofes��???????

Le podeis pasar un mapa al presi!! pic.twitter.com/vV5veIIjoq — Marimar (@mar_comesana) April 28, 2020

Le preguntan a Sanchez si una provincia está en fase 1 y la limítrofe en fase 2 se podrá ir de una a otra? Y pone como ejemplo Almería y Cadiz!!!! ����‍♀️����‍♀️����‍♀️#coronavirus#SanchezDasVergueenzapic.twitter.com/Sjben9phOX — Eugenia Herrero ���������� (@EugeniaHerrero1) April 28, 2020

Desescalada hasta finales de junio y por provincias

La desescalada del estado de alarma que debe concluir en lo que el Gobierno denomina "la nueva normalidad" comenzará el próximo 4 de mayo, se hará de forma asimétrica por territorios -la referencia es la provincia- y se llevará a cabo en cuatro fases de quince días hasta finales de junio.

En este tiempo la movilidad entre provincias estará restringida, salvo para circunstancias excepcionales, hasta el término del proceso, y dentro de la provincia se permitirá una mayor movilidad, como por ejemplo para acudir a una terraza en determinadas condiciones, pero no para visitar en sus casas a amigos o familiares.

Cuatro islas, las canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y Formentera, en Baleares, anticiparán la desescalada una semana, ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en conferencia de prensa ha explicado que se medirá "semana a semana cada paso en cada lugar" antes de seguir avanzando en sus fases.

"A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento general, en la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas", ha indicado Sánchez en la rueda de prensa para explicar el "Plan para la transición hacia una nueva normalidad".

Cada semana, ha dicho, se medirán los avances en cada territorio, y "antes de seguir avanzando" en las distintas fases se consolidarán "los pasos anteriores".

"Descenderemos en equipo, descenderemos a distintas velocidades de forma asimétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada", ha asegurado, de manera que se avanzará "en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento como lo exija la protección de la salud".

Esta asimetría se debe a que la pandemia ha "golpeado" de diferente forma a las distintas regiones españolas y a la organización territorial del país, ha indicado el presidente.

"El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2 y de ésta a la fase 3, así como la desescalada total, no serán uniformes en todo el territorio", ha dicho Sánchez, que ha concretado que la unidad territorial para articular las medidas será la provincia, pero que también cabrán excepciones a esta norma "motivadas por las comunidades autónomas" si lo autoriza el Ministerio de Sanidad.