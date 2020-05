El 'recado' de Abascal para Iglesias, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Miren, hoy se habla del estado de alarma. Hay una cossa en periodismo que es muy bajuna, que es el "ya lo decía yo", pero me van a permitir porque aquí en este programa dijimos pedir un mes de estado de alarma, que es una táctica para conseguir lo que tú quieres, que son 15 días, que es lo que sabes que te van a dar. No te van a dar un mes. Pides un mes, te dan los 15 días, y todo el mundo queda bien. El que te los ha dado porque representa que ha evitado que sea un mes y tú porque tienes los 15 días y has hecho creer que Cs es útil para el PSOE en un momento determinado, que ya saben ustedes esto...

El peligro de pactar con Pedro Sánchez es que es un embustero. Antes o después te va a traicionar, te va a usar y te va a tirar. Votar sí con el Portal de Transparencia cerrado, con los ERTE por pagar, con el cierre político de Madrid yo no sé si es demasiado cándido.

Podemos es un partido peculiar. No tienen un funcionamiento interno al uso, al estilo de los partidos que durante años han gobernado, hablamos de PP o PSOE. Su sistema es asambleario, muy del gusto del Partido Comunista que acostumbró a sus militantes a someter las decisiones que se tomaban a largas discusiones abiertas. A diferencia que con los comunistas, esta vez Iglesias no tendrá por qué debatir, pues su candidatura es la única que concurrirá a presidir el partido 'morado'.

La campaña que su equipo está haciendo en redes está siendo destacada y hemos tenido desde los insultos de Echenique a grandes figuras de la empresa española, hasta la justificación de la actual ministra de Igualdad Irene Montero. El vídeo de esta se ha viralizado de forma destacada y muchos de los usuarios de las redes han comentado algunas de sus palabras.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado un episodio reciente del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha ocurrido durante el estado de alarma. Abascal ha hecho alusión a este momento durante el Pleno en el Congreso de los Diputados donde se aprobará la quinta prórroga del estado de alarma.

EH-Bildu ha asegurado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de forma "íntegra" a cambio de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma y ha aclarado que la derogación debe hacerse efectiva antes de que finalicen las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la crisis de la COVID-19.

“Uno de estos dos niños tiene algo en sus manos que se ha prohibido en Estados Unidos para protegerlos. Adivina cuál”. Este era el lema de la campaña que una ONG lanzó en 2012, al que acompañaba una imagen en la que un niño sostiene un huevo Kinder y una niña porta un rifle. Conocida la permisividad de los norteamericanos con las armas, llegamos a una conclusión sorprendente: los huevos de chocolate más famosos del mundo están prohibidos en el país más importante, valga la redundancia, del mundo.