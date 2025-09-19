COPE
Ya puedes comprar tus entradas para el CADENA 100 POR ELLAS: una noche mágica con la música como protagonista

Dani Fernández destaca en esta edición número 13 que sigue manteniendo su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama

¿Quieres acompañarnos en la 13ª edición de CADENA 100 POR ELLAS? ¡Compra ya tus entradas en los puntos de venta oficiales! 

Desde este viernes, 19 de septiembre, puedes adquirir las tuyas en El Corte Inglés, nuestros amigos que se encargan, un año más, de presentar esta cita a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. También en la web del Movistar Arena (Nos tienen que enviar el enlace). A un simple clic y antes de que se agoten. ¡Compra tus entradas y acompáñanos en el Movistar Arena el próximo 18 de octubre!

Quienes ya sabemos que sí que estarán, saliendo al escenario del recinto a partir de las 20:00 del 18 de octubre, son los artistas de la mejor variedad musical que ya se han sumado a nuestro cartel. A la vez que dábamos el pistoletazo de salida a la venta de entradas, Javi Nieves y Mar Amate desvelaban todos los nombres: Dani Fernández, Leire Martínez, Funambulista, Efecto Mariposa, Bombai, OBK, Paula Mattheus, Gonzalo Hermida e Íñigo Quintero.

 SOBRE CADENA 100 POR ELLAS  

Consulta toda la información sobre CADENA 100 POR ELLAS pinchando aquí.

Además de disfrutar de la mejor variedad musical en directo, estarás apoyando a todas las mujeres que están luchando o han luchado contra el cáncer de mama, porque celebramos CADENA 100 POR ELLAS a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Sobre el escenario, además de los cantantes, podrás ver a algunos de nuestros locutores, con Javi Nieves y Mar Amate como capitanes del barco que escuchas cada día. El de CADENA 100.

Así que, si quieres vivir una noche mágica y formar parte de este gran movimiento: te aseguramos que será una experiencia inolvidable, llena de energía, música y, sobre todo, de mucha solidaridad. Y si no puedes ir, no te preocupes, porque podrás seguirlo, al detalle, en CADENA100.es y en todas nuestras redes sociales. ¡No estás sola, estamos todas!

