La prensa se hace eco de la entrevista a Urdangarin en COPE, la primera en 15 años

Uno de los nombres propios de este martes es el deIñaki Urdangarin que la pasada noche concedía una entrevista en exclusiva a El Partidazo de COPE. Una conversación de 35 minutos en la que el exbalonmanista dejaba claro que quiere empezar una nueva etapa después de haber conseguido la libertad condicional.

Por primera vez en 15 años, desde que dejó de ser jugador de balonmano profesional, Urdangarin rompía su silencio, lo que ha hecho que sus palabras tengan una gran repercusión entre los medios nacionales.

Es el caso de ABC que se ha centrado en los planes de futuro del ex duque de Palma. “Urdangarin asegura que quiere «mirar hacia delante» y volver a la «gestión o al deporte en general”, titula este medio. Destaca en su noticia las palabras en las que asegura que siempre se ha encontrado “muy bien” en el mundo del deporte y que el balonmano es “su segunda familia”.

“Iñaki Urdangarin se sincera en 'El Partidazo': "Quiero tener una oportunidad", recoge Marca. Destaca que el exbalonmanista “no ha rehuido ningún tema” durante la entrevista y que “entre otros, ha hablado de su paso por la cárcel y de sus planes de futuro, los cuales podrían pasar por la sección de balonmano del Barcelona”. También recoge el reencuentro con su hijo Pablo en el Palau. “Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo. Pablo tiene un carácter tranquilo, es educado y su carácter también le ayuda a soportar momentos de estrés de forma cómoda".









El Mundo se centra también en esos dos temas; cárcel y planes de futuro y titula: “Urdangarin: "Estar en la cárcel fue muy duro y quiero una oportunidad para reinventarme". Informa que “tras su paso por la cárcel, quiere volver al mundo del deporte. "He cumplido una pena que considero que ha sido más que suficiente y quiero una oportunidad para volver a empezar y reinventarme".

20minutos apuesta por un titular más deportivo: "Estoy a disposición del Barça para lo que sea". Asegura este medio que el ex jugador del FC Barcelona balonmano “habló sin tapujos” en COPE. “El histórico '7' admitió querer volver a ligarse al deporte tras más de 20 años alejado de las pistas y ahora está encontrando esa felicidad en su Barça, en el que se encuentra haciendo unas prácticas para finalizar su título de entrenador. El de entrenador es un título que tenía ganas de sacarme y ahora se han dado las circunstancias para empezarlo pero me quedaban pendientes las prácticas. Le solicité al Barça hacerlo y ahora estamos en eso. Hablé con el club, con el presidente, de la posibilidad de hacer las prácticas a través de Enric Masip. Laporta siempre ha sido una persona muy generosa, estoy muy agradecido de que me haya permitido tener esta oportunidad".

Juanma Castaño: Ayer desaprovechó una gran oportunidad de volver a ser un plebeyo

La Razón también recoge las palabras del exbalonmanista y titula: “El enfado de Urdangarín en su primera entrevista: “No estamos hablando de deporte”. Señala este medio que Urdangarin “no se mostró muy dispuesto a hablar de su experiencia en la cárcel y mucho menos de su nueva situación familiar”. “Prefiero que eso sea algo que se ha quedado atrás, no me gustaría destapar cosas del pasado personal en un programa deportivo”.

En esta línea abre también Okdiario: “Urdangarin, molesto en su entrevista en la COPE: Pensé que venía a hablar de deportes”. “Incómodo, reprochó a su entrevistador Juanma Castaño que no le preguntara por temas deportivos tal como al parecer habían pactado: «Pensé que venía a hablar de deportes», se quejó Urdangarin con tono victimista”, destaca este digital.

La prensa del corazón también se hace eco de las palabras del ex duque de Palma. Semana titula: "La incómoda entrevista de Juanma Castaño a Iñaki Urdangarin que ha terminado antes de tiempo". Se refiere a ella como una "intervención histórica", que asegura "será recordada por varios motivos; era la primera vez que el que fuera duque de Palma se ponía delante de las cámaras motu proprio. Y la primera vez también que se le ha preguntado por temas tan delicados como su paso por la cárcel, la relación con su familia o cómo afronta el futuro ahora que ha abandonado el trabajo en el despacho de abogados donde conoció a Ainhoa Armentia". Sin embargo, afirma la revista, "el encuentro entre ellos no ha sido todo lo fluido y confortable que hubieran deseado ambos. A medida que avanzaba la entrevista, el exdeportista se mostraba cada vez más tenso".

Juanma Castaño también ha querido valorar la entrevista tan solo unas horas depués, y lo hacía en 'Herrera en COPE'. "Le noté tenso, nervioso, dubitativo y sorprendido por las preguntas que le estábamos haciendo por todo lo ocurrido y no solo con el mundo del balonmano. Ayer desaprovechó una gran oportunidad de volver a ser un plebeyo”, ha advertido el comunicador.

