Pepe Domingo Castaño: "Seguiré mientras siga Carlos Herrera"

Este miércoles el Grupo COPE ha presentado su nueva temporada en un acto que ha tenido sobre el escenario a los mejores comunicadores que cada día te acompañan en la sintonía de la Cadena COPE. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama , Pepe Domingo Castaño, Cristina López Schlichting, Pilar Cisneros y Fernando de Haro han contado algunos de los retos y también las metas que se han marcado para este nuevo año radiofónico, destacando un objetivo en particular: la cercanía con el oyente consiguiendo la mejor mezcla entre información y entretenimiento.

Uno de los momentos claves de la gala ha sido cuando Pilar García Muñiz ha preguntado a Pepe Domingo Castaño por su continuidad junto a Paco González y Manolo Lama en 'Tiempo de Juego', el programa líder de la radio deportiva española, momento que en el que ha aprovechado el propio Pepe Domingo para lanzar un mensaje a Carlos Herrera: "Yo sigo mientras siga Carlos Herrera", palabras que han provocado el aplauso de los asistentes al acto.

Ambos han bromeado con los años que llevan delante de un micrófono en un clima de cariño mutuo: "Lo estábamos comentando entre bastidores y le he dicho 'maestro yo me voy cuando tú te vayas'", palabras a las que Herrera a contestado de una forma parecida: "Yo le he dicho lo mismo, lo que pasa que nos vamos a poner de acuerdo y este año vamos a terminarlo". Este ha sido el acuerdo entre los dos comunicadores que son historia viva de la radio española y que, una temporada más, quieren seguir siendo líderes en 'Tiempo de Juego' y en 'Herrera en COPE' respectivamente.

La conversación entre Carlos Herrera y Pepe Domingo Castaño ha tenido mucha repercusión en redes sociales, donde los usuarios a través del hashtag #COPEune han comentado el acto en directo y han pedido a ambos comunicadores que sigan delante de los micrófonos cada mañana y cada fin de semana.

La radio está de moda y COPE a la vanguardia de la revolución tecnológica. Sus programas no solo son un referente indiscutible de la radio generalista en España, también sus podcast, seguidos por miles de oyentes que se pegan al altavoz para conocer las mejores historias. COPE.es crece cada día más, hasta alcanzar picos de audiencia que se han convertido en la envidia de la competencia. La cadena está revolucionando el sector al darle nueva vida a la radio a través de Internet.