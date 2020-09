La opinión de Herrera sobre el doble rasero de Podemos con la justicia, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Por cierto, ¿quiénes han salido en defensa del Rey? Pues el señor Lambán, pero muy pocos socialistas en activo. Susana Díaz, que era tan propicia... ¿Dónde están los Pages, Veras y compañía? Miren, Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, César Antonio Molina han hecho un comunicado que en síntesis dice una obviedad que cualquiera debería suscribir, que es una estrategia de acoso y derribo de Podemos contra la Constitución del 78, contra el Rey con la connivencia de Pedro Sánchez, pero ya está. Los demás, bueno, pues nada, en otro momento hubieran saltado como resortes todos estos Pages, Varas, Susana Díaz. ¿De verdad no hay nadie en el PSOE que se de cuenta de los riesgos de esta actitud? Dejar la defensa de la Monarquía, el Estado de Derecho, la Constitución al centro derecha en exclusiva es injusto con la propia historia reciente del socialismo español. Y es un error estratégico que puede salirle muy caro a este individuo, a Sánchez.

Audio

La polémica por la ausencia de Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona todavía está vigente. Al igual que las críticas de Pablo Iglesias y Alberto Garzón para el monarca tras la conversación en la que el Rey reconoció que querría haber presidido el evento.

El tema ha salido a colación este martes en la tertulia de 'Herrera en COPE'. Durante la misma, Carmelo Encinas ha protagonizado un momento que ha llamado mucho la atención y que ha hecho 'saltar' a Jorge Bustos y Carlos Herrera.

Este lunes 'Sálvame' ha arrancado haciendo alusión a uno de los episodios más oscuros del espacio televisivo que cosecha ya más de diez temporadas en antena siendo líderes de las tardes de lunes a viernes y de los sábados a la noche en su espacio 'prime time'.

Muchos de los que ahora siguen viendo el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez- el 'Rey del Cortijo- no se acordarán de que hace ahora cinco años el programa, es decir, en 2015, vivió uno de los momentos más críticos con una posible huida del catalán de este espacio televisivo dedicado al corazón.

Este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que comparecer a última hora de la tarde junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, para detallar lo que se ha hablado con la Comunidad de Madrid esta tarde en una reunión que han mantenido en la Plaza del Sol.

El entente al que intentaban llegar no ha sido posible. Después de dos horas de reunión presencial, ambos Ejecutivos se han emplazado a una nueva vista, ya que en la primera ocasión este no ha sido posible, según han explicado ambos Gobiernos a su salida, a los que unos responsabilizan a los otros por no querer llegar a acuerdos.

Pablo Motos, tajante con Los Morancos cuando hablaban de Fernando Simón: "No tiene sentido" | El Hormiguero

El dúo cómico formado por los hermanos Cadaval,‘Los Morancos’ acudieron como estrellas invitadas este lunes a divertirse al programa presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, para promocionar su nuevo espectáculo y hablar de las condiciones en las que está inmerso el mundo de la cultura.