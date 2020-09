Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre los motivos por los que ha pensado irse de 'Sálvame'

Este lunes 'Sálvame' ha arrancado haciendo alusión a uno de los episodios más oscuros del espacio televisivo que cosecha ya más de diez temporadas en antena siendo líderes de las tardes de lunes a viernes y de los sábados a la noche en su espacio 'prime time'.

Muchos de los que ahora siguen viendo el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez- el 'Rey del Cortijo- no se acordarán de que hace ahora cinco años el programa, es decir, en 2015, vivió uno de los momentos más críticos con una posible huida del catalán de este espacio televisivo dedicado al corazón.

El programa y la cadena lo han justificado siempre estas salidas como ausencias por motivos laborales, como ha sido el caso de estos últimos años más recientes, donde el presentador ha tenido que dejar de presentar 'Sálvame' a diario a raíz de sus compromisos con el teatro, donde ha estado inmerso más de un año y que como factura le ha traído un problema familiar.

Los verdaderos motivos

El problema es que hasta ahora nunca se ha sabido que realmente la dirección de la cadena no estaba diciendo la verdad al aludir la ausencia del presentador a sus otros compromisos laborales. Así lo ha reconocido este mismo lunes en el programa, cuando se disponían a debatir, una vez más, sobre quién de todos los colaboradores ha sido el más protegido por parte de la dirección. El 'primer puesto' ha tenido un rápido ganador, Kiko Matamoros, con lo que el periodista se ha sentado visiblemente molesto.

"Yo he sido siempre muy defensor de Matamoros en todas las batallas. Si tuviese que darme un tanto por ciento de aciertos en mi apoyo, estaría por encima del 80%", ha explicado Jorge Javier Vázquez. "He visto gente que ha criticado a Matamoros y cuando ha llegado el momento en que se ha demostrado que no tenía razón y no le han defendido o pedido perdón de la misma forma que le atacaran", ha dicho poco después, lo que ha generado el enfado de Mila Ximénez, quien se sentido aludida por su amigo íntimo, quien asimismo es una de las personas que más le están ayudando durante estos duros meses.

En este cruce de acusaciones ha sido cuando el periodista ha revelado el verdadero motivo por el cual se ausentó al comienzo de temporada de aquel año 2015. "Yo me fui de 'Sálvame' por vosotros", ha destapado Jorge Javier, haciendo referencia en el programa, dejando claro que la guerra vivida entre Kiko Matamoros y Mila por Makoke hace aproximadamente cinco años, con demandas de por medio, acabó por pasarle factura.

