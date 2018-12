La moción de censura y Rosalía, entre lo más destacado del año para Pilar Cisneros

Pilar Cisneros, como muchos de sus compañeros de COPE, ha aprovechado estos últimos días del año para hacer un pequeño resumen del 2018. Los mejores momentos, los peores, los personajes más destacados positiva o negativamente son algunos de los temas que ha querido analizar.

Y como noticia más importante del año, aunque reconoce que le hubiese gustado que fuera un gran descubrimiento científico, no puede elegir otra cosa que no sea la moción de censura que impulsó Pedro Sánchez para desalojar de la Moncloa a Mariano Rajoy. "Creo que es la más importante porque es un terremoto político con implicaciones sociales a todos los niveles", ha comentado. Este movimiento del actual presidente del Gobierno ha provocado que él se haya convertido en el personaje que más ha decepcionado a Pilar Cisneros, a pesar de que "no esperaba grandes cosas de él".

Todo lo contrario sucede con Rosalía. "Una mujer joven que se arriesga, que crea y que, además, conquista el mundo entero", ha dicho la presentadora. También en tono positivo recuerda el mejor programa del año, que no podía ser otro que el primero de 'La Tarde' junto con Fernando de Haro. "El 17 de agosto, desde Barcelona, en el aniversario del atentado de la Rambla, con muchos nervios, pero un programa muy especial y muy emotivo", ha recordado Pilar Cisneros.