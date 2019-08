Un minuto de risa al día: Expósito y Uriarte comentan el bañador que usa el Príncipe Carlos de Inglaterra

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito en 'La Linterna' el mismo bañador que utiliza desde hace una década el príncipe Carlos de Inglaterra. Sí amigos, pero es que además es un bañador feísimo. Así que ni Brexit ni gaitas, ya hemos decidido el futuro de los hijos de la Gran Bretaña: ¡que se pire! Jon Uriarte cree que esto es la gota que ha colmado el vaso.

El traje de baño es de marca francesa y cuesta 220€. Bueno eso es lo que costaría cuando lo compró, puesto que lo compraría en sestercios. El caso es que la cosa se ha descubierto al ver unas fotos de él y de Camila Parker Bowles en la playa.

Decíamos que es la gota que colma el vaso porque no nos olvidamos de lo que van diciendo por ahí. Por ejemplo, aquella inglesa que se queja de que en Benidorm... bueno hemos preferido que te lo recuerde Alex Clavero. Algunos se quejan de que hay ingleses en los diferentes lugares donde veraneas. Ese motivo es el que no ha llevado a creer que pueden irse de Europa. Son muy cansinos con su idioma, además no lo explican bien porque en el fondo no quieren que aprendamos inglés.

¿Y qué podemos decir de la flema inglesa? Está sobrevalorada. En realidad es lo que aquí llamamos ser un fino muy borde, lo que pasa es que ellos lo venden mejor con su acento inglés. ¿Y si hablamos de la bebida? Suelen ser exquisitos, pero luego se beben hasta el agua de los floreros. Algo que cabrea mucho y sino que se lo pregunten a Leo Harlem. ¿Y lo del balconing? Porque hay que ser muy corto para liarla todos los años. Igual es que los súbditos de la madre de Carlos de Inglaterra, el del bañador perenne tienen una forma de pensar diferente.