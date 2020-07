El olvidado momento que a Iglesias le gustaría borrar: “Me llamó put…”

Pablo Iglesias no está pasando por su mejor momento mediático. Su compañero Echenique puso en la diana al periodista de Atresmedia Vicente Vallés y a partir de ahí se armó una ola de indignación en la profesión periodística que ha terminado con el vicepresidente del Gobierno justificando que hay que “naturalizar los insultos”. Es en este contexto en el que algunos de los episodios más polémicos protagonizados por el líder de Podemos han empezado a salir a la luz.

Pablo Iglesias: de las tertulias de televisión al asalto a los cielos

La historia de Podemos está íntimamente ligada a las distintas tertulias políticas que se han organizado en la parrilla televisiva de nuestro país. En busca de un espacio propio, Iglesias se movía como pez en el agua de plató en plato. Era el de la coleta, el joven surgido del 15-M que estaba para enfrentarse a los políticos de toda la vida.

Vieron el filón, montaron un partido político, sacaron cinco escaños en las europeas y el resto es historia. Tras un ascenso vertiginoso, Podemos vive un momento de pérdida de votos cronificado. La sangría está intentando ser atajada con un acuerdo exprés de coalición en el que por primera vez desde que recuperamos la democracia, un partido a la izquierda del socialismo (llámenlo como quieran) ostenta carteras del Gobierno de España.

El momento que Iglesias querría borrar

La actitud del Iglesias más beligerante ha vuelto a asomar. Si en campaña se intenta mostrar como un adepto a la Constitución y sus aspectos más sociales, proyectando una imagen de moderado, el caso Dina Bousselham ha resucitado al líder revolucionario que pedía perdón por “no romper la cara a los fachas con los que discuto en televisión” (aunque fuera de forma paródica).

Así ha sido como en un momento de la tertulia de ‘La Linterna’ en COPE, Ángel Expósito recordaba uno de los momentos más surrealistas en los que había participado con Pablo Iglesias: “Me llamó puta”, afirmaba el comunicador de COPE. El momento al que hacía referencia Expósito era una tertulia vivida en ‘El Cascabel’ de TRECE en el que, en 2015, Iglesias debatía con él por la educación pública.

Expósito, por aquel entonces, aseguraba: “Aquí por lo bajini cuando te he dicho: cómo estás con las putas hoy, me has dicho: cada vez que te veo a ti y te he dicho yo por lo bajo: ¿qué has dicho?”. Iglesias afirmaba con la cabeza y al final aseguraba: “Y te he dicho, eso”.

La discusión se calentaba de forma exponencial hasta que Ángel Expósito, tratando de entender lo que había ocurrido preguntaba: “¿Y tú dices que te acuerdas de las putas cuando me miras a mí?”, con lo que un seguro Pablo Iglesias afirmaba contundente: “Claro, porque tú has dicho que qué obsesión tengo con las putas”.

En esa tertulia también estaba Hermann Tertsch que, tras entrar al trapo con Iglesias, pues este no distinguía adversarios, veía cómo finalmente era Antoni Jiménez, moderador del debate y presentador del programa terminaba con un toque de cordura: “No vayamos por estos derroteros que además no tienen que ver con el debate que estamos manteniendo”.