La advertencia de Herrera a Iglesias tras justificar los ataques a periodistas: "Te lo voy a explicar"

Herrera ha lanzado este mensaje a Iglesias para empiece a saber cuál son los fundamentos que rigen la democracia y también la actividad periodística: "A ver si esta mañana tengo tiempo, y puedo explicarte los fundamentos elementales de la democracia y de la libertad de expresión. Debes saber que dentro de cuatro años puede que no estés allí, pero nosotros sí seguiremos aquí. No te preocupes de que te lo explicaré hasta con dibujos porque me das tanta pereza".